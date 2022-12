Ski alpin – Daniel Yule retrouve le succès en Coupe du monde Le Valaisan a remporté ce jeudi le deuxième slalom de la saison, à Madonna di Campiglio (Italie). Une piste sur laquelle il s’était déjà imposé en 2018 et 2020, année de son dernier succès sur le Cirque Blanc.

Daniel Yule a obtenu à Madonna di Campiglio sa cinquième victoire en Coupe du monde. AFP

Daniel Yule est décidément comme chez lui à Madonna di Campiglio. Comme en 2018 et en 2020, le Valaisan de 29 ans a remporté le slalom organisé dans la station italienne, ce jeudi en nocturne. Sur les cinq victoires qu’il totalise désormais en Coupe du monde, trois ont donc été obtenues sur la même piste. Monumental.

Encourageant 7e à Val d’Isère le 11 décembre lors du premier slalom de la saison, qui marquait également sa rentrée, Daniel Yule a confirmé sa montée en régime. 4e à l’issue de la première manche avec un temps de 49’’85, il a encore mieux négocié son deuxième passage (47’’82). Au cumul des deux, il devance de 8 petits centièmes le Norvégien Henrik Kristoffersen, tenant du titre du petit Globe de la spécialité. Ce qui lui permet de mettre fin à une disette de près de trois ans sans succès sur le Cirque Blanc. Le dernier remontait au slalom de Kitzbühel en janvier 2020. L’Allemand Linus Strasser complète le podium (+0’’18).

Pour Loïc Meillard, le podium s’est envolé

Loïc Meillard (26 ans), de son côté, a manqué l’occasion de décrocher un deuxième podium en deux slaloms, une semaine et demie après sa 3e place en France. Dossard No 1 sur le tracé initial, le Valaisan d’origine neuchâteloise a profité d’une neige immaculée pour établir le deuxième temps, en 49’’72. Bien parti durant son second passage, il a enfourché une porte à mi-parcours, achevant ses espoirs de grimper sur la boîte.

Daniel Yule n’est pas le seul Valaisan à s’être illustré à Madonna di Campiglio, ce jeudi. Dans une moindre proportion, Luca Aerni (29 ans) s’est également distingué, en terminant aux portes du top 10 (11e, +1’’28). Le natif de Châtel-Saint-Denis a effectué une superbe deuxième manche, avec le 6e chrono à la clé.

Parmi les autres Suisses, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern (30 ans) et le Bernois Noel von Grünigen se sont respectivement classés 21e (+2’’06) et 26e (+3’’92). Le Vaudois Marc Rochat (30 ans), quant à lui, a chuté après une première manche de bonne facture (18e). Plus tôt dans la journée, le Grison Sandro Simonet (27 ans) n’a pas passé le cut. Quant au Genevois Tanguy Nef (26 ans) et au Nidwaldien Joel Lütolf (22 ans), ils ont chuté.

