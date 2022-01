Tennis – Daniil Medvedev se paie Nick Kyrgios et son public Le No 2 mondial n’est jamais sorti de sa bulle malgré les facéties de l’Australien et de la foule. Il s’est imposé 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2 et verra le 3e tour à l’Open d’Australie. Jérémy Santallo

Daniil Medvedev a célébré son succès face à Nick Kyrgios à sa manière. AFP

Face à un Nick Kyrgios capable du meilleur comme du pire, qui plus est porté par le public de la Rod Laver Arena, on se demandait comment aller réagir Daniil Medvedev, qui se retrouvait avec un 2e tour en Grand Chelem pas coton à jouer. Force est de constater que le No 2 mondial a été impeccable sur toute la ligne.

Avant même les premiers échanges, lors du «toss», le facétieux joueur australien a cherché du regard son adversaire. Mais le Russe était déjà dans sa bulle. C’est lui qui a remporté un 1er set capital au bout d’un tie-break à suspense où Nick Kyrgios s’est sabordé – une double faute et une erreur de jugement sur une balle qui était «in».

Le 115e joueur mondial a alors lancé, au début de la deuxième manche, à un spectateur qu’il «faisait ce qu’il pouvait». Mais c’était insuffisant face à un Daniil Medvedev solide comme un roc sur son service et qui a bondi sur à la première occasion – à 4-5 dans le 2e set – pour provoquer une double faute et faire jouer le revers de trop à l’Aussie.

Dans les cordes, Kyrgios a alors réagi avec brio et fait monter la température de plusieurs crans lors d’un septième jeu de la 3e manche où son sens de l’anticipation a fait merveille au filet. Parfait dans ce set – 81% de premières et 4 fautes directes –, le héros local venait de réussir à exploiter la position éloignée de Medvedev sur le court.

L’affiche de la journée à Melbourne Park aurait pu prendre une autre dimension si Kyrgios n’avait pas galvaudé un coup droit croisé immanquable sur une balle de break en début de 4e manche. À 2-3, il est monté au bluff au filet sur un deuxième service et s’est fait transpercer par un passing de Medvedev, vainqueur après 3 heures de jeu.

«Je suis venu pour gagner ce match et je suis content de l’avoir fait», a-t-il répondu à l’ex-No 1 mondial Jim Courier, qui lui demandait «à quel point il avait aimé le moment» avant d’enchaîner, sur sa force mentale. «C’est la seule chose à faire quand on est hué entre ses premières et secondes balles de service. Rester calme et gagner.»

Hué par la foule, Medvedev s’est alors adressé à elle. «Merci de montrer du respect à Jim, il a gagné ici. Laissez-le parler, si vous respectez quelqu’un, au moins respectez Jim Courier.» Quelques minutes plus tard, pour «Eurosport», le Russe a précisé. «Ceux qui font ça (ndlr: du bruit entre les deux services) ne sont certainement pas intelligents.»

