Cyclisme – Danilo Wyss a décidé de «mettre la flèche» Le Valdo-Fribourgeois de 35 ans a choisi de se retirer des pelotons professionnels. Il n'a pas retrouvé de contrat après son passage chez NTT. Robin Carrel

Danilo Wyss mène le peloton avec son maillot de champion de Suisse, en 2015. AFP

C'est une jolie page du cyclisme romand qui s'est refermée ce mardi. Danilo Wyss a décidé de dire stop, après presque quinze ans de professionnalisme. Le Champion de Suisse 2015 a passé la majorité de sa carrière chez BMC.

L'Urbigène, qui fêtera ses 36 ans en août prochain, pourra ainsi prendre soin de sa famille, après des années passées à voyager autour de la planète pour y exercer sa passion. Danilo Wyss a d'abord été remarqué pour sa pointe de vitesse dans les catégories juniors, avant de devenir un équipier et un professionnel modèle.

Jamais d’abandon

Sa troisième place sur Paris-Roubaix espoirs en 2007 va véritablement le lancer, lui qui deviendra stagiaire-pro chez Saunier-Duval et terminera cinquième des Mondiaux des M23 cette année-là. Le Suisse signera ensuite son premier contrat avec une équipe du ProTour pour deux ans avec BMC. Une formation au sein de laquelle il pédalera pendant dix ans.

Danilo Wyss, c’est aussi sept participations au Giro, trois à la Vuelta et deux au Tour de France. Sur ces douze grands Tours, il n'a jamais abandonné, ce qui en dit pas mal de son caractère sur la bicyclette et de son amour de la petite reine.

De l’argent pour finir

Mais son heure de gloire est sans doute à placer au milieu de la saison 2015, quand il avait enfilé le maillot de Champion de Suisse à Steinmaur, dans le canton de Zurich. Une tunique à laquelle il a adoré faire honneur ensuite sur la Grande Boucle, passant régulièrement le montrer en tête du peloton de la plus grande course du monde.

Le citoyen d’Estavayer-le-Lac était arrivé en fin de contrat l’année dernière avec NTT Pro Cyling et espérait encore récemment pouvoir se relancer, pourquoi pas à l’échelon inférieur. Il n’a finalement pas trouvé chaussure à son pied et a fini par se ranger des vélos, en laissant l’image d’un impeccable professionnel et d’un coéquipier apprécié.

Sa dernière course a été les Championnats de Suisse organisés en hâte le 31 octobre dernier en Thurgovie. Le Vaudois y avait pris une belle deuxième place, derrière son pote et ancien coéquipier Stefan Küng. Un homme à qui il avait glissé de précieux conseils en son temps chez BMC. Comme un symbole.