L’adieu à la petite reine – Danilo Wyss: «L’adrénaline du sport de haut niveau est dure à remplacer» Le Valdo-Fribourgeois de 35 ans a pris sa retraite cette semaine. Il évoque la suite et ses meilleurs souvenirs. Robin Carrel

Danilo Wyss et sa machine préférée. Florian Cella/24Heures

L’Urbigène a laissé la porte ouverte en ce début de saison, après la fin de son contrat avec NTT Pro Cycling. Il a même eu quelques touches pour continuer à pédaler avec les meilleurs. Mais il a fini par «mettre la flèche», comme on dit dans le jargon, et remisé sa bicyclette au garage.

Avant de reprendre des forces et de, pourquoi pas, retrouver le monde du vélo dans un habit moins proche du corps, Danilo Wyss profite de la vie et de sa petite famille. Il évoque pour nous cette période charnière de l’existence d’un sportif et quelques souvenirs bons et moins bons.