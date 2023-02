Étoile montante du hip-hop – Danitsa, la Romande devenue une star outre-Sarine La Genevoise, qui a reçu deux Swiss Music Awards, affrontera son ami Di-Meh dans une «battle» de «sound clash» à l’Arena de Genève. Rencontre. Tania Buri/ATS

La Franco-Suisse Danitsa est chanteuse, productrice et auteure-compositrice de hip-hop, reggae, soul, funk, pop, new soul, trap, et deux fois meilleure artiste romande au Swiss Music Awards. KEYSTONE/Martial Trezzini

La scène hip-hop romande est en ébullition. Danitsa va affronter son ami Di-Meh dans une battle de sound clash à l’Arena de Genève, le 11 février prochain. La chanteuse au visage lunaire entouré de petites tresses n’a encore jamais participé à une battle, mais y a souvent assisté sur la scène hip-hop ou sur celle du sound system reggae. La jeune femme rassure: «On parle d’une compétition scénique, on ne va pas échanger des insultes sur nos mamans.»

On se souvient de cette battle qui tourne sur les réseaux sociaux où un rappeur mexicain improvise de façon sexiste. Sauf qu’il est tombé sur un os: la rappeuse espagnole Sara Socas. «Je n’aime pas recevoir des clashs sur mon physique ou sur ma façon de parler. Je ne pourrais pas non plus le faire à quelqu’un. Mais je vais être «méchante» dans ma prestation: ça, c’est sûr. Je prends ce sound clash comme une compétition. Et comme je n’aime absolument pas perdre, je me suis donné les moyens de réussir.» A-t-elle préparé des punchlines? «Des punchlines scéniques, répond l’artiste du tac au tac. Je vais être jugée sur la qualité de mon show.»

Pour ce spectacle «au budget assez sympathique», Danitsa, 28 ans, invite d’autres artistes sur scène comme Chilla et Davinhor. Elle ne dévoilera pas le nom des autres invités. «Avec Di-Meh, on va s’affronter en tant que potes, même si cela reste une compétition.» Elle connaît le rappeur et skateur depuis l’adolescence. Entre-temps, celui qui a fait la une du magazine français «Les Inrocks» en tant qu’espoir 2019 a collaboré avec Lomepal et OrelSan, avant de sortir «Mektoub», son premier album, en 2021.

Un «Good Coffee» vu 2,8 millions de fois

Il y a dix ans, les deux ados enregistrent leur premier son ensemble, «Good Coffee». Le titre qui tourne toujours sur les réseaux a été vu 2,8 millions de fois, avec un succès particulier en Suisse romande, mais surtout en Colombie et au Mexique. «C’était impressionnant, quand on commençait à faire de la musique, de se dire que ce n’est pas seulement dans sa ville, pas seulement dans son pays mais aussi à l’étranger que la musique touche les gens. Cela a été un très bon départ.» Depuis, chacun mène une carrière solo, même si les deux artistes se retrouvent régulièrement pour faire des sons ensemble.

«Un jour, on a voulu monter un groupe, mais il nous est arrivé quelque chose de très grave que je ne raconterai pas, parce que les parents ne seraient pas fiers. Le groupe a duré un jour. On voulait l’appeler Qualidi pour «qualité» et «di» en référence aux «D» de Danitsa et de Di-Meh.» Au final, cela ne s’est jamais fait.

La jeune femme métisse, qui est arrivée adolescente à Genève en provenance de Paris, a enregistré sa première chanson avec son père à l’âge de 10 ans: «C’est le soleil». Elle a grandi dans les studios d’enregistrement et sur les scènes avec son père Skankytone, un musicien, producteur et ingénieur du son, aussi engagé dans Little Lyon, un sound system genevois. «Ma mère n’est pas musicienne, mais elle m’a toujours encouragée.» Sans oublier son oncle Benji qui joue dans le groupe français Nèg’ Marrons.

«Captain» à succès

Aujourd’hui, après dix ans de carrière, deux albums et deux Swiss Music Awards, Danitsa est davantage connue en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. C’est grâce à la plateforme mx3 de la SSR: sa sélection du titre «Captain» sur son premier album, sorti en 2017, l’a fait basculer outre-Sarine. Ce titre, qui sera aussi son premier Disque d’or, est sorti sur le label genevois Evidence Music, avec qui elle collabore depuis ses débuts. Avant cela, elle a travaillé à l’usine à la sécurité, a été barista dans un café et a aussi fait un passage dans le milieu des assurances.

Tout quitter pour la musique

«J’ai décidé de tout quitter pour me consacrer à mon plan A, la musique, et j’ai eu raison.» Après son premier album, elle a fait une tournée de 100 dates en Europe. Elle enchaîne en signant chez Island Records, une filiale d’Universal, et sort son 2e album, «Sycle», fin 2021, suivi d’une tournée d’une soixantaine de dates l’année dernière.

Sur cette galette, elle a fait venir plusieurs artistes européens. Les deux titres «Sunday Morning Killer» et «Sit and Wonder Why» avec le rappeur irlandais Maverick Sabre sont particulièrement réussis. Danitsa vient à peine de rentrer d’Accra, au Ghana, qu’elle a déjà commencé à écrire son 3e album. Et le 27 février, elle repart en résidence artistique pour commencer l’enregistrement. Ce 3e album, sur lequel l’artiste de hip-hop très inspirée par la chanteuse américaine Erykah Badu va à nouveau s’exprimer en anglais et en français, devrait sortir en fin d’année ou au début de 2024.

«Battle», clash et «sound system» Afficher plus Petit lexique à l’occasion de l’affrontement des artistes de hip-hop Danitsa et Di-Meh. Le rap (rythme et poésie) est un mode d’expression qui permet de revendiquer des opinions à travers des rythmes musicaux. Le hip-hop, qui fête ses 50 ans, est un mouvement culturel et artistique plus global dont le rap fait partie, comme la danse, le graff (graffiti) et le beatbox (imiter des instruments, en grande partie les percussions, avec sa bouche). Battle: deux ou plusieurs chanteurs s’affrontent au cours d’improvisations plus ou moins préparées. Il peut aussi s’agir d’une compétition de danse chorégraphiée entre deux ou plusieurs troupes de danse hip-hop. Proche du mot battle, il y a clash – et le verbe clasher –, qui désigne aussi un affrontement à coup de musique ou de shows scéniques. Sound system: un système de sonorisation, mais aussi un pool (un groupe) de DJ. Dans le sound system jamaïcain, le DJ reggae est un artiste vocal au même titre que le chanteur. Son style vocal est un mélange de voix parlée, scandée et chantée et préfigure celui du rappeur.





Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.