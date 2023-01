Ski alpin – «Danke Kaiser Beat» Beat Feuz a disputé ce samedi à Kitzbühel la dernière course de sa carrière. Le Bernois a fini au 16e rang d’une descente remportée par Aleksander Aamodt Kilde devant Johan Clarey, 42 ans. Christian Maillard

Cette fois c’est fini pour Beat Feuz. AFP

Séquence émotion ce samedi sur la Streif. Ou ne devrait-on pas dire, après Cuchebühel, en l’honneur du champion des Bugnenets, désormais Feuzbühl? C’était écrit sur une banderole pour la der de «Kaiser Beat», un Beat Feuz qui disputait donc sur cette mythique piste de la Streif sa dernière course de Coupe du monde, son 217e départ. C’est d’ailleurs avec ce numéro de dossard spécial que l’Helvète, triple vainqueur ici, s’est élancé sur ce prestigieux tracé sur le coup de midi.

Pour ses adieux, celui qui vit à Oberperfuss, dans le Tyrol, n’a logiquement pas pris tous les risques pour terminer à plus de deux secondes du vainqueur. «Tout le monde sera heureux si je suis en bonne santé à l’arrivée», avait souligné le coureur de 35 ans lors de sa dernière reconnaissance où il a pris le temps de parler avec de nombreux anciens adversaires et coéquipiers mais aussi d’anciens champions. «Beat était un athlète incroyable qui a tout gagné ce que vous pouvez gagner en tant que skieur alpin», a d’ailleurs souligné, avec admiration, le Neuchâtelois Didier Cuche sur le site du Kronenzeitung.

Beat Feuz a profité de saluer tous ses amis. AFP

Vainqueur trois fois à Wengen et à Kitzbühel, de quatre boules de cristal, champion du monde et olympique, celui qu’on surnommait «Kugelblitz» a été ovationné par les 40 000 spectateurs présents après son arrivée. Pas de vieux skis en bois ou de costume particulier, comme ça avait été le cas pour «Kuke» pour marquer sa retraite, mais beaucoup d’émotions pour le Bernois qui en a profité pour saluer tous ses amis dans l’aire d’arrivée avec ses deux filles à côté de lui.

«Je suis heureux que tout est fini et d’être entier à l’arrivée, a souri le héros du jour au micro de la RTS. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour moi, ce qui m’a donné de la motivation. Je suis content également d’avoir pu courir ici ma dernière descente devant ma femme, mes filles et tout ce monde». Avant d’avouer que s’il est à la maison, le retraité suivra les prochaines épreuves de Cortina à la télévision.

‹‹C’était une journée spéciale pour lui, pour moi et pour le monde de la descente.›› Johan Clarey, 42 ans, 2e ce samedi son dernier Kitzbühel

«C’était une journée spéciale pour lui, pour moi et pour le monde de la descente», s’est exclamé Johan Clarey, 42 ans, deuxième pour sa dernière sortie, lui aussi, sur cette Streif. Le Français. tout aussi ému que le Bernois, n’a été battu que par Aleksander Aamodt Kilde, déjà vainqueur à deux reprises à Wengen la semaine passée et sur cette piste en 2022. Il s’agit de la 20e victoire du Norvégien en Coupe du monde, la 7e de son hiver.

Aleksander Aamodt Kilde est le meilleur descendeur du monde et il le prouve. AFP

Après une grosse frayeur vendredi qui l’avait relégué au 16e rang, le meilleur descendeur actuel a creusé son avance dans le classement de la spécialité sur Vincent Kriechmayr qui n’a pas pu confirmer son succès de la veille avec un 5e rang.

Tandis que Beat Feuz a fini à la 16e place (c’est anecdotique) de sa dernière descente, le meilleur Suisse est à nouveau Niels Hintermann. Troisième lors de cette première descente de Kitzbühel, le Zurichois est cette fois-ci 10e. Alors que Justin Murisier a confirmé ses gros progrès en descente (18e), Stefan Rogentin est lui 23e. Parti dans des conditions difficiles, Alexis Monney, 11e vendredi, est beaucoup plus loin. «Aujourd’hui, la visibilité était plus compliquée et je me suis retrouvé en dehors des traces mais c’est de l’expérience en plus», a commenté le Fribourgeois à la RTS. On le reverra la semaine prochaine à Cortina…





