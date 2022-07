La vaste majorité des cas récents de variole du singe ont été transmis lors d’un contact sexuel, selon la plus large étude réalisée jusqu’ici. L’immense majorité des personnes touchées sont des homosexuels.

Cette étude, publiée jeudi dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, a analysé les données de plus de 520 cas dans 16 pays différents, répartis sur deux mois entre la fin avril et la fin juin. Au total, selon les médecins ayant soigné ces cas, 95% résultaient d’un contact sexuel.