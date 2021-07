Tournage au Val-d’Illiez - «Dans «Hors-saison», je filme les Dents-du-Midi comme jamais»

Abo «Les enfants du Platzspitz» «J’ai senti que j’avais une responsabilité envers elle et toutes les autres»

Dans son dernier long métrage, grand succès en Suisse alémanique, Pierre Monnard lève le voile sur la plus grande scène ouverte de la drogue en Europe et ses effets sur les jeunes qui ont subi le pendant et l’après.