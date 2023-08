Torréfaction à Nyon – Dans la cité romaine, l’Ex Machina s’est fait une place au soleil La famille à la tête de l’établissement ouvert en 2017 s’est donné comme mission de servir un café d’exception, mais avant tout de choyer sa clientèle. Marine Dupasquier

Aves ses airs de loft, le café baigné par deux puits de lumière est un lieu où l’on aime flâner. Rui, Denis et Banu Narciso tiennent à ce que les clients se sentent comme à la maison. CHANTAL DERVEY/VQH

L’établissement, un ancien hangar de quincaillerie à la façade ocre, se découvre en sortant des sentiers battus. En quittant les rues les plus fréquentées de Nyon, là où se regroupent bars et restaurants, on tombe alors sur la terrasse aux larges parasols crème, aux tables en bois naturel et aux lauriers roses. «Je cherchais un coin un peu excentré, car je voulais que les gens sortent de leur routine pour venir chez nous», explique le patron, Rui Narciso.