Mobilité verte – Dans la course à l’hydrogène, GreenGT monte en puissance À la pointe dans le domaine de la pile à combustible, la PME installe son siège à côté de l’EPFL et ses ateliers dans le Chablais. Jean-Marc Corset

Jean-François Weber, ingénieur et fondateur de l’entreprise GreenGT, devant la H24 le 12 mars dernier à Collombey-Muraz. Le nouveau prototype de voiture de course à motorisation électrique-hydrogène est appelé à courir les 24 Heures du Mans en 2024. 24 HEURES/Chantal Dervey

Par un jour de juin 2012, sur le circuit des 24 Heures du Mans, tous les yeux étaient tournés sur un bolide insolite, noir, flanqué de deux gros réservoirs orange. Née dans la périphérie lausannoise, la GreenGT H2, premier prototype de compétition à motorisation électrique-hydrogène, venait d’être dévoilée. Mais elle n’était pas encore capable de courir. Aujourd’hui, elle s’en approche, et en 2024, les voitures électriques alimentées par une pile à combustible feront la course dans une nouvelle catégorie, marquant d’une pierre blanche la transition énergétique dans la mobilité. L’entreprise vaudoise GreenGT fournira le groupe motopropulseur de toutes les voitures. Mais d’ici là, elle poursuit sa montée en puissance en développant des systèmes de même type pour des camions, véhicules industriels, le transport maritime et même aérien, en commençant par des drones de transport de colis et de charges de plus de 300 kg.

Fondé au Mont-sur-Lausanne en 2008, le laboratoire d’ingénierie s’était installé à Aclens, où ses ateliers sont désormais trop étroits pour assurer son développement. GreenGT vient donc de déménager dans une nouvelle halle en zone industrielle de Collombey-Muraz (VS), où l’entreprise, de concepteur, se transforme en constructeur de prototypes et de préséries.

Effectifs renforcés

Dans ses nouveaux ateliers de montage, elle assemble actuellement des systèmes de propulsion électrique-hydrogène de forte puissance destinés à des poids lourds et bateaux. Ses effectifs ont déjà été renforcés – passés à 25 contre 22 à Aclens –, mais une dizaine d’engagements sont prévus d’ici à la fin de l’année.

La société ne s’éloigne toutefois pas des centres de recherche lausannois, puisqu’elle finalise l’implantation de son siège social au Parc de l’innovation de l’EPFL. «Nous voulons rester en lien avec l’EPFL et continuer nos synergies avec les laboratoires. Nous avons déposé plusieurs brevets sur nos systèmes», relève Jean-Francois Weber, fondateur et directeur général, à la tête de la recherche et du développement (R&D) et lui-même formé comme ingénieur en mécanique dans la haute école. Les cinq à six personnes installées dans ces bureaux s’occuperont également du développement des affaires et du marketing.

La PME vaudoise compte encore une équipe près du circuit du Castellet (Var) pour la maintenance des voitures de course. Mi-mars, le nouveau prototype des bolides à propulsion électrique-hydrogène qui courront les 24 Heures du Mans en 2024, la H24, était de retour à Collombey après ses premiers essais sur un autre circuit, situé au centre de la France. Il nécessite encore beaucoup de travail et de réglages mais s’approche de l’objectif d’une autonomie en piste d’un bolide traditionnel (cinquante à soixante minutes). «Nous voulons développer un système le plus compact et le plus léger possible», explique Jean-Francois Weber.

Chacune des piles à combustible est «rodée» sur le nouveau banc d’essais de GreenGT à Collombey-Muraz. 24 HEURES/Chantal Dervey

Chacune des piles à combustible est «rodée» sur le nouveau banc d’essais de GreenGT. L’ingénieur ne manque pas de rappeler qu’il n’y a ni pile ni combustible dans la mobilité à hydrogène. Il faut plutôt parler d’un générateur d’électricité et d’eau alimenté par l’hydrogène (H 2 ) contenu dans les réservoirs sous forme de gaz (ou parfois de liquide) et l’oxygène de l’air. Le procédé fonctionne à l’inverse d’une électrolyse en transformant de l’énergie chimique en énergie électrique par oxydation au cœur de la pile à combustible.

Plus personne ne conteste l’efficience de ce système électrochimique – qui ne produit aucune émission ni polluant durant son fonctionnement, seulement de l’eau chaude –, même pour la mobilité hydrogène de forte puissance, spécialité de GreenGT. L’entreprise va le démontrer prochainement hors des circuits automobiles, qui lui servent de vitrine. Elle va présenter, probablement d’ici à l’été, un nouveau camion de 40 tonnes – avec remorque – destiné à la Société coopérative Migros Genève, avec qui elle est associée. Celui-ci sera propulsé par son système de générateur électrique-hydrogène monté sur un châssis du constructeur russe Kamaz. Les Services industriels de Genève (SIG) produiront l’hydrogène vert servant à alimenter le poids lourd qui circulera en phase de test en Suisse romande.

«Avec l’hydrogène, nous sommes au stade de la voiture à vapeur. Nous démarrons. Mais nous sommes très pressés, car il y a tellement à faire!» Jean-Francois Weber, fondateur et directeur général de GreenGT

Des camions-remorques à l’hydrogène bientôt sur les routes romandes Afficher plus Cinq unités du système électrique-hydrogène de forte puissance de GreenGT, destinées aux futurs camions-remorques à hydrogène de Migros Genève, sont montées dans les ateliers de Collombey-Muraz. La commande prévoit d’équiper 40 poids lourds du géant orange de la distribution avec ce système de propulsion d’ici à l’an prochain. Alors que son concurrent Hyundai – qui roule déjà pour Coop – revendique une autonomie de 400 km environ pour son camion-remorque Xcient Fuel Cell de 36 tonnes, Jean-Francois Weber assure que celui conçu par son bureau d’ingénieurs – de 40 tonnes – ne descendra pas en dessous de 500 km. Il pourrait même atteindre à terme 700 km avec un seul plein, «donc exactement le même service qu’avec un camion diesel». Les réservoirs du modèle GreenGT embarquent 50 kg d’hydrogène gazeux à une pression de 350 bars. Ils sont plus volumineux que les batteries qui fournissent l’énergie des camions à moteurs uniquement électriques, mais nettement moins lourds. Le poids est un facteur clé de la consommation d’énergie à l’accélération, indique le patron de la firme vaudoise. Car ce qui coûte, c’est l’énergie. L’entreprise de Wil (SG) Larag, spécialisée dans les véhicules utilitaires, est chargée de l’assemblage de la chaîne de propulsion conçue par GreenGT. Les camions-remorques engagés sur les routes de Suisse romande disposeront d’une puissance de 500 ch (correspondant à près de 370 kW). Dans sa première version, ce modèle comprend un double système de propulsion électriques-hydrogène de forte puissance, soit avec deux moteurs électriques et deux piles à combustible. À terme, il y aura probablement un seul groupe motopropulseur, remarque l’ingénieur. Mais dans un premier temps, c’est une question de sécurité. Les deux systèmes pourraient fonctionner alternativement et être utilisés ensemble dans les côtes. Il s’agit aussi de bien comprendre le comportement du camion en exploitation dans le but de poursuivre son développement. Il est toutefois très confiant: «Nous sommes déjà dans une phase d’optimisation industrielle, dit-il. Nous devons répondre à tous les types de mobilité. On nous appelle aussi aujourd’hui pour le domaine de l’aviation, en particulier pour les véhicules de maintenance sur le tarmac ainsi que pour des drones de charge.» J.-M. C. Le modèle de camion – 44 tonnes avec la remorque – développé pour Carrefour en France, avec ses réservoirs d’hydrogène jaunes. GreenGT

Les coûts d’exploitation de l’hydrogène-électrique sont comparables à ceux des véhicules diesel ou essence, selon Jean-Francois Weber. Mais il est beaucoup plus ambitieux car, selon lui, on peut encore augmenter nettement l’autonomie et les performances de l’hydrogène. «Avec l’hydrogène, nous sommes au stade de la voiture à vapeur. Nous démarrons. Mais nous sommes très pressés, car il y a tellement à faire!» Depuis 2012, l’ingénieur en mécanique affirme que son projet s’est énormément amélioré dans les connaissances techniques sur beaucoup d’éléments: les matériaux, l’électronique – «il y en a beaucoup» – et les différents systèmes de gestion, en particulier thermique, très difficile à maîtriser sur la pile à combustible. Le refroidissement nécessite une turbine de grosse puissance. «Nous avons une vision de toute la chaîne. Chez GreenGT, nous voulons prouver, à travers le sport mécanique, que nous avons une solution pérenne comme pour l’essence.»

Le patron de GreenGT et le système de propulsion électrique-hydrogène qu’il a développé avec son équipe d’ingénieurs. Ce modèle est destiné à un bateau ou un camion. 24 HEURES/Chantal Dervey

Financée par ses fonds propres et ses partenariats, l’entreprise est engagée en France sur un autre projet de poids lourd à hydrogène avec Carrefour. Avec cette énergie pour alimenter la pile à combustible «étonnamment très fiable», l’entrepreneur est convaincu de pouvoir relever le défi de la motorisation électrique en termes de coût, mieux qu’avec les batteries qui sont produites avec des terres rares, des matières premières très chères. Celles-ci ont en outre deux défauts majeurs: leur faible densité de puissance et le temps de recharge.

Quant à la production d’hydrogène, point noir pour l’heure des systèmes de pile à combustible, l’entrepreneur privilégie naturellement la production verte à base d’énergie renouvelable, comme le prévoient les SIG. Mais pour que cette technologie de mobilité propre se déploie rapidement, il compte sur un développement fort des infrastructures. Même si durant cette phase, la production de H 2 utilise principalement la filière gaz naturel.