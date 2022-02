Une exposition pour un peintre oublié – Dans la famille Ravel, je demande le peintre Des tableaux d’Edouard Ravel, l’oncle du compositeur, sont à voir au Boléro de Versoix. Benjamin Chaix

«L’école de dessin», un tableau d’Édouard Ravel de 1879 conservé au Musée d’art et d’histoire. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE

Il était temps de rappeler les liens unissant les Ravel oncle et neveu avec le canton de Genève. Ce n’est pas un hasard si le Centre d’art et de culture de la Ville de Versoix s’appelle le Boléro. Vous me suivez? Une exposition rétrospective du peintre Edouard Ravel (1847-1920) se tient en ces lieux. Non loin de là, un chemin donnant sur la route de Saint-Loup porte le nom de son neveu Maurice Ravel (1875-1937), le compositeur français mondialement connu.