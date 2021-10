Cinéma – Dans «La Fracture», le monde bascule dans le chaos Le dernier film de Catherine Corsini dépeint la crise sociale et celle du couple. Il a reçu la Queer Palm à Cannes cette année. Rencontre. Pascal Gavillet

Marina Foïs dans «La Fracture». DR

«Je voulais montrer comment l’intime et le politique se rejoignent et peuvent rejaillir l’un sur l’autre.» Réalisatrice de «La Fracture», film-choc présenté cette année en compétition à Cannes, Catherine Corsini, qui était de passage à Genève il y a quelques jours, ne définit pas son métrage différemment. «Et puis, je voulais en même temps qu’on puisse rire. De tout, des deux filles, de l’urgence, de la détresse.» «La Fracture», c’est l’histoire d’un couple de femmes qui se sépare, puis qui se retrouve aux Urgences à l’hôpital, au centre d’un hourvari de patients mécontents, groupe bientôt rattrapé par des manifestants qui, dehors, veulent tout casser. Nous sommes en France et rien ne va, c’est clair. «Mais mon personnage principal, c’est l’hôpital et non le couple», précise la cinéaste, qui a confié à Marina Foïs et Valeria Bruni Tedeschi le soin de l’interpréter.