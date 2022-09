Procès dans l’Est vaudois – Dans la manche des avocats, un clan de repentis Ils affirment être entrés dans le trafic dans la douleur, en être sortis détruits. Deux parents et une fratrie accusés de trafic criminel assurent aux juges qu’on ne les y reprendra plus. Flavienne Wahli Di Matteo

M e Antonella Cereghetti défendait la mère de famille, une femme de 58 ans au passé tumultueux, qui a élevé seule ses enfants, tandis que son époux était en prison. Elle en a divorcé en 2001. PATRICK MARTIN/24 HEURES

«Enfin!» C’est le mot qui aura été le plus utilisé en plaidoiries pour conclure ce procès-fleuve, aboutissement d’une procédure-fleuve, pour juger un trafic de stupéfiants au volume fluvial selon l’accusation. «Enfin» les six parents qui ont formé entreprise pour importer et écouler des centaines de kilos de produits stupéfiants vont recevoir l’addition et pouvoir se projeter dans une vie qui n’a jamais été… un long fleuve tranquille.