Maladie chronique – Dans la peau d’une victime de la maladie de Crohn Un hôpital genevois propose de simuler le quotidien d’un malade afin de mieux comprendre ce qu’il endure. Yseult Théraulaz

Douleurs abdominales, transit irrégulier, dénutrition, douleurs articulaires et grande fatigue: tels sont une partie des symptômes éprouvés par les personnes souffrant de la maladie de Crohn. GETTY IMAGES

Repérer les toilettes les plus proches lors de chaque sortie, ne pas oser quitter son domicile à certaines heures de la journée à cause de diarrhées à répétition, ne plus manger afin de ne pas activer la digestion: voici quelques-unes des situations vécues par les personnes qui souffrent d’une maladie inflammatoire des intestins (MICI) – soit la maladie de Crohn, soit la rectocolite inflammatoire.