Le grenier suisse se fait musée – Dans la roche, le fort de Chillon s’apprête à abriter les foules Pièce majeure du réduit national, le réseau de tunnels face au château a les moyens de ses ambitions muséales. Les travaux vont bon train pour une ouverture en octobre. Visite de chantier exclusive. Francois Barras

Dans les cuisines, matériel et mobilier sont d’époques. Bientôt, une animation vidéo en 3D fera revivre sur les murs les ambiances de la cantine. 24 HEURES La directrice de Fort de Chillon, Luana Menoud-Baldi, explique le prochain fonctionnement des écrans lumineux didactiques qui accompagneront les visiteurs dans les profonds tunnels de l’édifice. 24 HEURES Dissimulée sur les hauteurs en face du château de Chillon, la future sortie du Fort récompensera le visiteur d’une terrasse avec vue imprenable. 24 HEURES 1 / 6

Comme on refermerait un frigo, l’étuve reste aux portes de l’édifice. Entre 16 et 18 degrés en été comme en hiver: l’idéal. Pour le reste et à la longue, les conditions d’hébergement du fort de Chillon ont sans doute pesé sur les militaires qui, de 1945 à 1995, ont fait vivre le sévère fortin sous la montagne, labyrinthe de centaines de mètres de tunnels enfouis, de salles calfeutrées, de galeries creusées dans la roche ou gainées de béton gris, avec pour seule vue sur l’extérieur – sur le Léman et son Château – les meurtrières des mitrailleuses. Tel un colosse endormi sous la montagne, le fort attendait son heure. Il va bientôt revenir à la vie: partout, le ronflement des marteaux-piqueurs annonce un vibrant réveil.