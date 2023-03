Grève féministe à Lausanne – Dans la rue contre «l’oppression cis-hétéro-patriarcale» Plus d’un millier de personnes ont manifesté ce mercredi en fin de journée dans le centre de la capitale vaudoise. Un avant-goût de la mobilisation du 14 juin. Vincent Maendly

Le défilé a vraisemblablement réuni plus d’un millier de participants, qui ont fait une boucle depuis la place de la Riponne. KEYSTONE/Laurent Gillieron

«Le patriarcat au feu, les patrons au milieu!» Des centaines de manifestantes et manifestants, vraisemblablement plus d’un millier, ont défilé en musique dans le centre-ville de Lausanne mercredi en fin d’après-midi. Cette nouvelle Grève féministe s’inscrivait, comme ailleurs en Suisse et dans le monde, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.