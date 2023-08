Contre-la-montre – Dans la tête d’un cycliste pendant l’effort solitaire La Suisse compte quelques-uns des meilleurs coureurs de contre-la-montre de la planète. Immersion dans leur tête avant les «chronos» individuels des Mondiaux. Robin Carrel - Stirling

Troisième du contre-la-montre individuel des Mondiaux l’an dernier en Australie, Marlen Reusser compte bien transformer le bronze en or, en fin de semaine à Glasgow. KEYSTONE

Le contre-la-montre est appelé l’effort solitaire et on ne saurait mieux résumer l’affaire. C’est la compétition la plus simple à comprendre du monde de la bicyclette: une femme ou un homme, un vélo, un parcours et c’est le plus rapide qui gagne à la fin. Des fois, comme mardi, c’est par équipes et là, c’est la Suisse qui l’emporte… Pas question de bonifications, de sprint ou d’échappée. C’est l’athlète face à lui-même. Et quand on est Helvète, forcément, se battre contre l’horloge, il paraît qu’on aime ça.