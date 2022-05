S’il y a une course qui ressemble aux Vaudois, c’est bien celle des 20KM de Lausanne. Depuis quarante ans, l’épreuve qui a même fait tirer la langue à son logo s’est forgé une identité régionale. 84,3% de ses participants proviennent du canton.



Des chiffres qui traduisent l’attachement local à cette épreuve populaire. Les coureurs la surnomment les «20 kils» comme s’il s’agissait d’un vieux pote que l’on affectionne particulièrement. On y participe pour la première fois enfant. Elle nous suit dans notre évolution personnelle. Comme un héritage culturel qu’on transmet de génération en génération.

Avec toute la palette de catégories, il y en a forcément une qui correspond à ses envies, à son niveau. Peu importe le temps passé sur le bitume. Peu importe le rang auquel on termine l’épreuve. Il y a des héros dans toutes les catégories. On se souvient d’un participant centenaire qui a bouclé les 2 km. Les octogénaires sont d’ailleurs de plus en plus nombreux au départ. Et puis, il y a ceux, tout aussi extraordinaires, qui y participent malgré un handicap physique ou mental. Ou qui s’engagent dans l’aventure en dépit d’une maladie grave.

«Une fois que le chrono se fige enfin sur la ligne d’arrivée, tout le monde se retrouve sur la place de fête pour refaire la course autour d’un verre.»

Dans le peloton des 20KM, on ne fait pas de distinction entre les sexes, les origines, les couleurs ou les religions. Ceux qui portent un dossard et des baskets font partie de la même famille. Chacun se prépare avec une certaine nervosité. Les participants des 10 km craignent la montée du Denantou. Ceux des 20 km appréhendent les grimpettes qui les emmènent faire le tour de la cathédrale. Mais quand l’un d’eux cale et se met à marcher, la solidarité du bitume prend le dessus. Les autres l’encouragent de leur «ne lâche rien» ou «courage». Les spectateurs en font de même, ponctuant leurs «allez» par le prénom inscrit sur les dossards.

Au plus fort de la tempête, lorsque le souffle se fait court, que le cœur tape et qu’un goût métallique s’installe dans la gorge, on se jure de ne plus se faire avoir. De ne plus jamais s’inscrire à cette maudite épreuve qui monte décidément trop.

Mais une fois que le chrono se fige enfin sur la ligne d’arrivée, tout le monde se retrouve sur la place de fête pour refaire la course autour d’un verre. Les discours se chargent alors d’émotions. Les récits se remplissent de bravoure et d’héroïsme. La souffrance s’efface, laissant la place à la promesse solennelle de revenir l’année suivante.

Car si les «20 kils» nous font souffrir, ils font partie de l’ADN de tous les Vaudois.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

