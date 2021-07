Les masques dans l’art 1/8 – Dans l’Antiquité, le masque sert le théâtre et les rites Les acteurs grecs et romains se couvraient le visage sur scène. D’autres usages sont connus dans le cadre religieux ou funéraire. Irène Languin

Détail du vase dit de Pronomos, l’une des pièces les plus importantes témoignant de la pratique théâtrale en Grèce, sur lequel figurent les acteurs d’un drame satyrique tenant leurs masques (env. 400 av. J.-C.). GETTY IMAGES

Les masques dans l’art (1/8) Afficher plus Il n’a pas toujours été cette enquiquinante contrainte sanitaire qui cache nos visages. Tous les weekends de l’été, picorons dans la riche et distrayante saga culturelle du masque.

Récemment, un certain virus à couronne a banalisé le fait de se camoufler le museau. Or, l’usage du masque ne date pas d’hier: il est attesté depuis des millénaires, tant dans l’Égypte (lire ci-dessous) que la Grèce et la Rome antiques. Et ses fonctions n’étaient pas sanitaires, mais rituelles, funéraires ou théâtrales.

Pour comprendre la notion de masque telle que la concevaient les anciens, il convient de se départir du sens qu’elle revêt actuellement: «Il s’agit de faire un grand écart sémantique, avertit Dominique Jaillard, professeur au Département des sciences de l’Antiquité de l’Université de Genève (UNIGE) et spécialiste de la religion grecque. Nous ne sommes pas dans l’idée moderne de ce qui cache, mais dans celle de ce qui se donne à voir.» Telle est la signification du mot prosôpon, littéralement «ce qu’on voit en face», utilisé par les Hellènes pour désigner aussi bien le masque que le visage.