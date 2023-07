En images – Dans l’atelier d’un facteur de cor des Alpes À Lavey, François Morisod donne vie à cet instrument indissociable de la tradition suisse. Lea Gloor

Dans son atelier à Lavey, François Morisod, facteur en cor des Alpes, fabrique une vingtaine d'instruments par année. Selon son inspiration ou la demande du client, la décoration du pavillon est peinte à la main ou plus rarement, sculptée et collée sur le bois. CHANTAL DERVEY

Lorsqu’on entre dans l’atelier de François Morisod, l’odeur du bois nous envahit. Celui qui rougeoie dans le poêle dans un coin de la pièce, celui qui jonche le sol en fins copeaux aussi. C’est ici, à Lavey-Village et depuis plus de vingt ans, que cet ébéniste de 62 ans donne vie à ses cors des Alpes.

Une passion découverte sur un marché alors qu’il y proposait des sculptures sur bois. Son voisin, facteur de cors des Alpes, lui fait découvrir ce monde. Et lui remettra les clés de son atelier, une fois la retraite venue. Chaque année, le Valaisan crée une vingtaine d’instruments, destinés à des clients surtout romands, mais aussi alémaniques, voire allemands.

Gestes précis et passionnés

Tout commence dans les forêts du Risoud et du Pays-d’Enhaut où sont choisis les épicéas. Un bois de résonance bien connu des musiciens. Les planches sèchent entre deux et cinq ans avant qu’il ne s’en saisisse. Des gestes précis, exécutés sans aucune hésitation selon un processus séculaire. Côté décoration, l’artisan s’adapte aux demandes de ses clients. Il a déjà orné des cors d’un tracteur, d’une Ferrari et d’un texte en cyrillique pour un acheteur russe. Toujours avec passion.

1 / 5 Après avoir scié, évidé et poncé les pièces qui le formeront, l’artisan trace au crayon la future courbe du pavillon de l‘instrument, la partie d’où sort le son. CHANTAL DERVEY

Et le flambeau n’est pas près de s’éteindre: François Morisod a transmis son amour du bois à son fils Olivier. Menuisier-ébéniste, ce dernier fabrique aussi des cors des Alpes. Son père espère qu’un jour l’atelier sera sien.

