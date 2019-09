Dans le canton de Vaud, le 19e siège obsède tout le monde

Enjeux

Ils sont 379 candidats – un chiffre record! – à briguer cette année une place au Conseil national dans le canton de Vaud. Grâce à sa progression démographique, le canton a gagné un siège supplémentaire. Et ce fameux 19e fauteuil suscite beaucoup de convoitises. Le président de l’UDC suisse, Albert Rösti, en rêve, mais le parti doit déjà penser à assurer le siège laissé vacant par Alice Glauser. Le 19e mandat semble davantage promis à la gauche. Les Verts sont bien placés pour s’en emparer. La course au Conseil des États forme l’autre grand enjeu de ces élections dans le canton de Vaud. Le duo Ada-Adèle (Marra et Thorens Goumaz) veut réinstaller le camp rose-vert défait en 2015 à la Chambre des cantons. Sur fond de grèves des femmes et du climat, ces deux figures de la politique fédérale sauront-elles s’imposer? En face, le sortant Olivier Français (PLR) est entré en résistance. S’il s’attend à un premier tour difficile, il peut espérer réunir le centre droit autour de lui au second tour.

Favoris

Pierre-Yves Maillard: C’est comme s’il était déjà élu. À Berne, Pierre-Yves Maillard n’a pas perdu de temps. Avec sa nouvelle casquette de président de l’Union syndicale suisse, le socialiste a déjà montré ses talents d’influenceur sur la scène fédérale. L’ancien conseiller d’État fera office de locomotive pour tirer la liste socialiste en avant, sans menacer les sortants, qui se représentent tous.

Jacqueline De Quattro: Elle aussi a déjà un pied sous la Coupole fédérale. La conseillère d’État devrait reprendre le siège laissé libre par Fathi Derder, qui ne se représente pas. Cette vacance a d’ailleurs soulagé le PLR Vaud, qui craignait une guerre entre les sortants et sa magistrate. Chacun a désormais son fauteuil assuré... à moins qu’Olivier Français doive se contenter du National. Le PLR peut cela dit aussi espérer piquer un siège au centre qui part en ordre dispersé.

Sortants en danger

Malgré les multiples explications, l’escapade nord-coréenne de Claude Béglé pose une hypothèque sur sa réélection. À 69 ans, le conseiller national PDC, ancien chef de La Poste, reste un mystère pour beaucoup. S’il est évincé, il pourrait aussi le devoir à l’éclatement du centre. En 2015, les apparentements de listes entre le PDC, les Vert’libéraux, le PBD, le PEV et l’UDF avaient particulièrement influencé les résultats dans le canton de Vaud. Ils avaient permis au centre d’obtenir deux sièges: ceux de Claude Béglé et d’Isabelle Chevalley. Cette année, PDC et Vert’libéraux se sont tournés le dos, ce dernier préférant s’allier avec le Parti pirate. Vu les différences de scores réalisés en 2015 par Isabelle Chevalley et par Claude Béglé, le PDC a plus de soucis à se faire que les Vert’libéraux.

Surprises

Ça se presse au portillon chez les Verts vaudois. Après avoir échoué à écarter le patriarche Daniel Brélaz de la course au National, les écolos peuvent se consoler en analysant les calculs de l’ancien syndic de Lausanne. Ils ont la possibilité de glaner deux sièges en plus sous la Coupole.

Députée au Grand Conseil vaudois depuis 2017, Léonore Porchet a les faveurs de la cote. Au-delà du fait que la photo d’elle prise lors de la grève des femmes du 14 juin est presque devenue iconique, la trentenaire, qui s’avoue à moitié Valaisanne, a su se faire entendre et imposer ses idées dans le débat public. À ses côtés, le député Raphaël Mahaim, la secrétaire générale de la FRC Sophie Michaud Gigon ou encore la municipale yverdonnoise Carmen Tanner ont aussi leur chance.

Anecdotes

Après avoir dû se distancier des tweets nord-coréens de Claude Béglé au cœur de l’été – tout en le gardant comme chef de file dans la campagne – le PDC vaudois a dû gérer un autre dossier chaud.

Le PDC Vaud se distancie des Tweets de @ClaudeBegle relativement à sa visite en Corée du Nord !https://t.co/MOagf1vb8W pic.twitter.com/PgXd0F1Ey2 — PDC Vaud (@PDCVaud) July 24, 2019

À Yvonand, l’une de ses candidates, Chantal Donzé, a décidé de récompenser de 100 francs cash les internautes qui répondent à un petit questionnaire sur son site, comme l’a révélé «24 heures». Cette dernière avait déjà affiché son Q.I. élevé comme un argument de campagne, se qualifiant de candidate «HP». Le procédé consistant à récompenser les internautes par de l’argent est légal, tant qu’on n’achète pas un vote… Mais il a interrogé. La principale intéressée s’est défendue: quand on a peu de moyens, il faut faire preuve de créativité. Et d’avouer gentiment à nos confrères qu’elle aura encore besoin de beaucoup d’imagination pour «sortir de l’ombre de Neirynck et de Béglé», les deux patriarches du parti. Ambiance.