Football – Dans le derby contre Xamax, Nyon craque à la… 95e minute Devant 950 spectateurs, le néo-promu tenait sa victoire contre Xamax lorsqu’il a encaissé l’égalisation au bout des arrêts de jeu. Rageant. Nicolas Jacquier

Il n’y a pas eu de vainqueur entre Xamax (ici Sébastien Moulin, à g.) et le Stade Nyonnais (ici Robin Busset). keystone-sda.ch

Parmi les nombreuses interrogations qu’avait pu susciter la prometteuse première sortie de Nyon dans sa nouvelle catégorie (1-1 à Thoune), deux questions émergeaient à l’occasion de ses retrouvailles avec Colovray. L’une concernait l’aspect sportif: confronté à un gros bras, ce que Xamax, en dépit de ses déconvenues de la saison écoulée, demeure malgré tout, le néo-promu vaudois allait-il réussir à confirmer? L’autre avait trait au public espéré: alors que l’on sait le club de la Côte souffrir d’un manque de soutien populaire, les gens se déplaceraient-ils davantage au stade qu’en Promotion League?

Si l’affluence, grâce aussi à la présence d’une «forte» cohorte neuchâteloise, a enregistré un appréciable bond de fréquentation sans pour autant créer d’émeutes aux caisses, Nyon a montré sur le terrain qu’il pouvait régater avec n’importe qui, n’ayant rien à envier à ce Xamax-là, tout heureux de sauver un point grâce à Hautier et la complicité du poteau.

Nyon séduisant

Dans leur magnifique écrin, les protégés de Caschili avaient commencé par bousculer le visiteur, qu’ils ont même parfois malmené sans pour autant trouver l’ouverture qui aurait déjà récompensé leur débauche d’énergie. Il y avait certes la volonté de séduire, traduite par plusieurs mouvements bien enlevés mais aucune occasion sérieuse ni cadrée jusqu’à la reprise de Koré repoussée par le pied d’un Guivarch inspiré (45e).

Xamax, lui, s’en ménagea deux énormes en première période. Rapp galvauda d’abord une offrande de Del Toro, tirant en force au-dessus jusqu’à se blesser (25e). Puis Omeragic, sauvant les siens, s’opposait à Bakayoko se présentant seul devant lui (41e).

Inattention coupable

Après une pause prolongée en raison d’un filet capricieux qu’il a fallu raccommoder, l’ouverture du score devait tomber suite à une combinaison gagnante qui vit Pasche (à l’origine de l’action), Koré (au relais) et Dugourd (à la conclusion) mystifier toute la défense adverse. Restait une grosse demi-heure à tenir, ce que Nyon s’employa à faire avec quelques sueurs froides et beaucoup d’abnégation, manquant en contres d’inscrire le but de la sécurité.

Mais alors que ses joueurs pensaient fêter un premier succès en Challenge League depuis le 12 mai 2012, une inattention coupable autant qu’un manque de réaction permettaient aux visiteurs de sauver l’essentiel. Cruel pour Nyon qui, comme à Thoune une semaine plus tôt lorsqu’il avait reçu le 1-1 à la 89e, a perdu trois points qui semblaient lui revenir. À une poignée de secondes près, les Stadistes auraient pu avoir 6 points au compteur. Or ils n’en ont que deux. Frustrant. On peut y voir le prix de leur apprentissage.

Colovray, 950 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger. Buts: 50e Dugourd 1-0, 95e Hautier 1-1. Nyon: Omeragic; Strohbach (54e Busset), Sylvestre-Brac, De Pierro, Baddy Dega (46e Gazzetta); Carraco (71e Camara), Fouley; Pasche, Escorza (54e Petit), Dugourd (Gomis); Koré. Entraîneur: C. Caschili. Xamax: Guivarch; Nsakala, Winkler, Epitaux, Athekame; Surdez (67e Marin), Fatkic, Hammerich (67e Campos), Del Toro (57e Hautier); Aliu (57e Moulin), Rapp (29e Bakayoko). Entraîneur: U. Forte. Notes: Nyon sans Vumbi, Papavasiliou, Sow (blessés), Olanyi, Selmani, Mesquita (non convoqués). Xamax sans Hajrovic, Mujcic, Ouattara, Amoabeng, Balaruban, Alili, Dakouri, Saiz (blessés). 30e: sortie de Rapp sur blessure. Avertissements: 31e Hammerich. 47e Carraco. 89e Camara. 89e Fatkic.

Nicolas Jacquier était journaliste à l’agence Sport-Center depuis 2018 jusqu'en 2023, date où il a pris sa retraite. Il couvrait principalement le football, qu’il a suivi depuis sa formation au quotidien genevois Le Courrier. Après six ans passés au journal La Suisse, il a rejoint la rubrique sportive du Matin en 1996. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.