Les clubs helvétiques attendent avec anxiété – Dans le dur, le basket suisse est à un tournant La crise du Covid-19 aggrave une situation déjà fragile pour les clubs de LNA. Les décisions du Conseil fédéral, mercredi, s’annoncent capitales. Brice Cheneval

Pour Imad Fattal, président des Lions de Genève, (au centre), une limitation des spectateurs à moins de 1000 personnes «pourrait mettre à terre le basket suisse». ©Tribune de Genève/Pierre Albouy

Voilà cinq mois que la balle orange ne rebondit plus sur les parquets professionnels en Suisse. Depuis, les clubs se démènent pour maintenir la tête hors de l’eau. Pour s’en sortir, certains ont dû renoncer à leur place en LNA. C’est le cas de Swiss Central et Pully-Lausanne, qui ont volontairement décidé d’être rétrogradés en deuxième division. «Financièrement, nous n’étions plus capable d’assurer le minimum vital en LNA», assurait il y a deux mois Serge Vittoz, le président du club vaudois. Par ailleurs, Vevey a été privé de sa licence et repartira en 1re Ligue, sauf si le Tribunal arbitral du sport (TAS) annule la décision de Swiss Basketball. À l’arrivée, l’élite ne comptera plus douze équipes mais neuf à partir de cette saison.