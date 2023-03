Si la peinture est à la source de la notion de flou, elle a aussi profité des développements de la photographie pour renouveler ses formes. À g., une peinture de Philippe Cognée, «Guillaume et Thomas» (1996) et, à dr., une image de Florence Henri, Composition (personnage et panier sur une plage), vers 1930-1935.

Ville de Grenoble / musée de Grenoble / cliché J.-Luc Lacroix Archive Florence Henri / Martini & Ronchetti