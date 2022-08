Faut que ça brasse – Dans le monde de la bière, la couleur n’a pas de style Les termes de brune ou de blonde sont des éléments marketing pour vendre des mousses. Mais ils ne signifient pas grand-chose. Raphaël Ebinger

Toutes les couleurs de la robe ne disent pas grand-chose sur le goût du breuvage… Getty Images/iStockphoto

Imaginez, vous êtes sur une terrasse et demandez au serveur quel vin il propose. Et il vous répond: «J’ai un blanc et un rouge» sans plus de détail. À moins d’être complètement désintéressé de l’art de la viticulture et des richesses de notre terroir, vous trouveriez la réponse incomplète et paresseuse.