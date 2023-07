Un monde en profonde mutation et l’évolution galopante des nouvelles technologies ont poussé la Fédération suisse des avocats à reprendre de fond en comble le code de déontologie des 12’000 avocats exerçant dans le pays (800 sont inscrits dans le canton de Vaud). Le texte est en vigueur depuis début juillet. Éclairage avec le bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois, Me Eric Ramel.

Fondamentalement, les règles de base sont immuables: le nouveau code est en bonne partie un rappel de principes généraux, comme la nécessité d’assurer sa formation continue, de former ses stagiaires, d’informer le client sur le calcul et l’évolution des honoraires, par exemple. Et également une codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Mais certains développements n’étaient pas d’actualité en 2005, date de la dernière mouture. Les principales nouveautés portent sur l’utilisation des outils numériques dans notre profession.

De quelle manière le numérique impacte-t-il votre métier et comment gérer son usage?

Le nouveau code de déontologie pose tout d’abord qu’il est possible d’utiliser ces outils numériques pour fournir ses services en ligne, par exemple. Mais en tel cas, il faut respecter les règles de base que sont l’indépendance, le secret professionnel, l’absence de recours à la publicité tapageuse de même que la vérification des conflits d’intérêts.

Autre nouveauté, la possibilité d’externaliser le travail administratif à des sociétés qui offrent toute une palette de services aux avocats comme répondre au téléphone, gérer un agenda, etc. C’est une évolution de la profession; on voit de plus en plus de jeunes avocats «nomades» qui ne veulent plus payer des employés administratifs, une salle de conférences, un bureau… Mais là encore, il va falloir s’assurer que les données traitées à l’externe restent couvertes par le secret professionnel.