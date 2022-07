Ce bout de Sarine tient une place à part dans l’histoire vaudoise. Passage de la préhistoire et enjeu pour les seigneurs médiévaux: l’héritage est riche.

Dans le Pays-d’Enhaut, entre grue de Gruyère et ours de Berne

Le centre de Rossinière renferme des bâtiments témoignant de l’architecture unique du Pays-d’Enhaut, mélange de savoirs faires régionaux et d’artisanats alémaniques. On les doit à de grandes familles qui vont se doter d’habitations de prestiges. Au premier plan, une base datée de 1601 avec une surélévation plus tardive. À l’arrière-plan, l’auberge de l’Enseigne de la Grue, dont les origines remontent à 1645.

©Erwan Le Bec