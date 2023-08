Dans le rétro – La très eiffelienne Passerelle des Grangettes est née à Vevey La belle jetée métallique, qui relie Le Bouveret (VS) à Noville a été construite il y a cent ans par les Ateliers mécaniques de Vevey, aujourd’hui disparus. Christophe Boillat

La passerelle qui enjambe le Rhône à la hauteur du Bouveret a été construite aux ex-ACM de Vevey et inaugurée en 1923. Chantal Dervey

En cette douce fin d’août 1923, la presse locale, vaudoise et valaisanne, se fait l’écho d’un événement particulier et riche en symboles. Il s’agit de l’inauguration par les Communes et les Cantons d’une nouvelle passerelle métallique. L’ouvrage, que l’on nomme depuis «Passerelle des Grangettes» traverse le Rhône et permet ainsi et surtout de relier la vaudoise Noville à la valaisanne Port-Valais, dans sa partie du Bouveret. Cette jetée, véritable trait d’union entre deux cantons, a été construite par les Ateliers mécaniques de Vevey (aujourd’hui disparus).

La jetée est interdite depuis cent ans au trafic motorisé. Elle est depuis un siècle très fréquentée par les promeneurs et les cyclistes, ne serait-ce que parce qu’elle permet d’éviter de faire une grande boucle par Chessel. Aussi, elle encourage à baguenauder dans le grand périmètre sauvage et très animalier de la réserve naturelle des Grangettes.

Depuis le développement du tourisme, beaucoup l’utilisent aussi par exemple de Montreux pour se rendre à vélo aux grandes animations du Bouveret que sont son Aquaparc ou son Swiss Vapeur Park. Des Bouvérouds l’empruntent quotidiennement et stationnent leur deux-roues à Villeneuve pour prendre le train et aller travailler à Lausanne ou plus loin.

On doit la passerelle des Grangettes en partie au Service communal des eaux Vevey-Montreux. Ce dernier avait acquis des droits d’eau au Bouveret et avait besoin d’un franchissement aérien pour la canalisation de transport. Examinant attentivement le dossier de construction, Vaud et Valais ont alors décidé de lui adjoindre la passerelle métallisée et piétonne.

Ce bel ouvrage très eiffelien mesure 100 m de longueur - y compris les assises de la berge, dont 88 m de travées métalliques - pour 2,50 m de largeur.

