Tennis – Dans le rôle de la bête blessée, Novak Djokovic fait toujours aussi peur Touché aux abdominaux, tenté par un forfait, le No 1 mondial est un quart de finaliste miraculé. Mais puisque l’adversité le sublime, il demeure le grand favori du tournoi. Mathieu Aeschmann

Novak Djokovic n’a pas ménagé ses extensions pour quelqu’un qui souffre d’une lésion abdominale, dimanche face à Milos Raonic. AFP

Il faut sans doute balayer d’abord cette hypothèse qui enflammerait tous les cafés du commerce, s’ils étaient ouverts: Novak Djokovic n’est pas un simulateur. Le No 1 mondial est bien blessé. Son esprit n’est pas assez torturé pour s’inventer une douleur en fin de première semaine d’un Grand Chelem, alors qu’il mène deux sets à zéro contre Taylor Fritz (vendredi). «J’ai passé une IRM et je connais désormais la nature de ma lésion, a-t-il confirmé dimanche, après sa victoire en quatre sets contre Milos Raonic. Mais même si je comprends votre envie de savoir, je ne vous dirais pas de quoi je souffre exactement. Nous sommes en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem et je veux jouer ma chance à fond.»

Le message est clair. Comme Rafael Nadal – touché au dos et qui s’est fait infiltrer vendredi – Novak Djokovic n’est pas au mieux. Mais il a décidé de serrer les dents; parce qu’il se sent capable de gérer la douleur et parce que les titres du Grand Chelem valent chers de nos jours. «Dans n’importe quel autre tournoi, j’aurais déclaré forfait, assure-t-il même d’un ton décidé. Avant de m’échauffer cet après-midi (dimanche), je n’étais pas certain de pouvoir entre sur le court. Mais au final, je dois avouer que j’ai moins souffert aujourd’hui que lors des trois derniers sets contre Fritz.»

Vraiment une déchirure abdominale?

Comment interpréter ce (demi) bulletin médical au regard de la performance proposée par le Serbe face à son adversaire préféré (12 victoires sur 12 contre Raonic)? Tout concorde à un point près: l’endroit exact de la blessure. Car si Novak Djokovic a semblé parfois prudent ou légèrement engoncé en extension côté droit, il a servi, glissé et lâché ses revers sans aucune retenue. Or une lésion aux abdominaux handicape le joueur de tennis dans toutes ses frappes. «Au regard de sa performance, j’ai du mal à croire que Novak souffre d’une déchirure aux abdos», réagissait Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, via son compte Twitter. Or quand la question de la localisation lui fut posée, le No 1 mondial se montra plutôt évasif. «Vous avez vu que mon pansement était posé sur la région abdominale. J’imagine que ce n’est pas pour rien.»

Abdominaux, psoas, côtes, peu importe au final. Car Novak Djokovic puise dans l’adversité – un public hostile, un conflit en coulisses – la force nécessaire pour se recentrer totalement sur son objectif. Comme s’il avait besoin du danger pour se sublimer. Sascha Zverev, son adversaire en quarts de finale, est prévenu: «Nole» est la plus inquiétante des bêtes blessées.