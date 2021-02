Enquête sur les milliards du négoce – «Dans le trading, les valises de cash faisaient partie du business» Les négociants en matières premières ont fait de la Suisse leur bastion. Un nouveau livre tente de percer leurs secrets. Interview des auteurs. Sylvain Besson

Javier Blas (à gauche) et Jack Farchy couvrent le secteur des matières premières depuis des années. DR

Sur les dix plus grosses entreprises suisses, mesurées par le chiffre d’affaires, six sont des négociants en matières premières. Mais ces géants du commerce de pétrole, grains ou métaux restent pleins de mystères. Comment opèrent-ils, pourquoi gagnent-ils autant d’argent et comment sont-ils devenus aussi gros? Dans un livre à paraître ces jours, Javier Blas et Jack Farchy, journalistes de Bloomberg qui suivent le secteur depuis des années, racontent l’incroyable ascension de cette industrie et sa capacité à jouer de la ruse, de l’opacité et de la corruption.