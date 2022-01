Pass sanitaires falsifiés – Dans le viseur pour avoir acheté de faux certificats Covid Dix personnes soupçonnées d’avoir émis frauduleusement des pass sanitaires ont été placées en détention dans le canton de Saint-Gall. Plusieurs acheteuses et acheteurs se retrouvent par ailleurs sous le coup d’une procédure pénale. Alexandra Aregger Catherine Boss

Il est difficile de reconnaître un faux certificat Covid. Les forces de l’ordre se coordonnent désormais pour mieux identifier les documents émis illégalement. Keystone

C’est la veille du Nouvel-An. Matthias* est assis chez lui, sur son canapé, et regarde la télévision. Il plonge dans le New York du début des années 90. Un boursier en pleine ascension devient multimillionnaire. Il s’offre une vie de débauche remplie de fêtes les unes plus folles que les autres. Champagne, drogues, sexe: Leonardo DiCaprio incarne la liberté et l’absence de limites. En regardant son écran, Matthias, qui subit comme tout le monde la pandémie depuis presque deux ans, devient un brin nostalgique.