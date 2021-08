[28/42] À Vaud l’eau – Dans l’eau parfois trouble des rives et rivières lausannoises L’eau qui traverse l’agglomération jusqu’au lac charrie bactéries et micropolluants. Mais la traque aux substances indésirables est en marche. Chloé Din

La Chamberonne, qui se jette dans la baie de Vidy, est l’une des rivières qui traverse l’agglomération lausannoise. La qualité de son eau est loin d’être satisfaisante, selon un récent rapport. Non loin de cette embouchure, la STEP de Vidy et l’usine de production d’eau potable de Saint-Sulpice concentrent les enjeux du traitement de l’eau de la région. Odile Meylan

Avec la belle saison, les Vaudois retrouvent le plaisir des balades et des baignades au fil de l’eau. De quoi leur rappeler d’où vient l’or bleu qui alimente aussi leurs citronnades. Car dans la boucle qu’il parcourt du robinet au robinet, celui-ci visite aussi bien canalisations, rivières et lacs que stations d’épuration et usines de production d’eau potable. S’assurer que notre eau soit sans reproche ne va pas de soi, car diverses pollutions s’invitent dans ce parcours. Au menu: les bactéries issues des eaux usées et les micropolluants provenant de l’activité humaine.

Baignade déconseillée

L’agglomération lausannoise concentre une bonne partie de ces enjeux avec un exemple emblématique. Depuis des années, les habitués de la plage de Vidy sont avertis que la baignade est déconseillée à l’embouchure de la Chamberonne qui se déverse depuis l’Ouest lausannois. En cause: des pics de pollution aux bactéries fécales.

Entre Saint-Sulpice et Lausanne, une petite zone proche des plages du parc Bourget est impropre à la baignade. Odile Meylan

«Il y a deux problèmes à la baie de Vidy, explique Luca Rossi, responsable romand de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux. D’une part, le mauvais état de certaines canalisations conduit des eaux usées dans les rivières. D’autre part, toutes ne séparent pas les eaux usées et les eaux claires, qui sont acheminées directement à la station d’épuration.» En cas de grosses pluies, le volume à traiter est trop important et le trop-plein est rejeté dans la nature en passant par des déversoirs d’orage conçus pour cela. «Le plus grand de Suisse se trouve d’ailleurs à Vidy.»

Le problème est connu des communes du district de l’Ouest, qui investissent des millions pour rénover leurs canalisations et les mettre en séparatif. Une mise à niveau qui prendra plusieurs années. Vidy n’est toutefois pas la seule plage où l’eau est de qualité «moyenne», selon une carte publiée sur internet par le Canton. C’est le cas aussi à Gland, aux Grangettes, à Yverdon et à Yvonand.

Analyses sévères

Si la région lausannoise est une zone sensible, c’est que les cours d’eau qui s’y déversent traversent la région la plus densément construite du canton. Depuis 2019, Lausanne a entrepris des analyses systématiques dans ses rivières pour y traquer les substances chimiques, y compris les micropolluants, notamment médicaments et produits phytosanitaires. Publié en juillet dernier, le premier rapport qu’en tire la Ville est sévère: «Peu de cours d’eau sont dans un état satisfaisant d’un point de vue biologique, physico-chimique ou morphologique.» La qualité de l’eau est qualifiée de «mauvaise» notamment pour la Chamberonne, la Vuachère et la Louve.

Des risques pour la santé? Afficher plus Améliorer la qualité de l’eau mobilise des ressources considérables, pour des concentrations de pollution présentées comme infinitésimales. Les impacts sur l’environnement sont souvent évoqués. Mais qu’en est-il de la santé? «Pour chaque micropolluant pris individuellement, les concentrations sont généralement bien en dessous des normes de sécurité et, de ce point de vue, un risque pour la santé humaine paraît hautement improbable», explique Lothar Aicher, du Centre suisse de toxicologie humaine appliquée, à Bâle. La question du risque lié aux micropolluants est toutefois plus complexe: «Comme nous sommes exposés à de nombreuses substances en même temps, il faut se demander si les risques pour la santé augmentent du fait de cette exposition combinée. Pour les scientifiques, cela représente un nombre infini de combinaisons à étudier. C’est pourquoi des modèles ont été développés pour estimer les effets des mélanges et la recherche continue pour bien comprendre ces effets.» Pour le chercheur, le principe de précaution appliqué par les autorités, en encourageant les investissements pour minimiser l’exposition humaine aux produits chimiques, est compréhensible: «Cela reflète la complexité de la toxicité des mélanges et les incertitudes inhérentes à ce stade précoce de la recherche.» Et que doivent craindre les baigneurs qui s’aventurent dans des eaux un peu trop troubles? «Les bactéries fécales dénombrées dans l’eau, E. coli et entérocoques, ne présentent en général pas beaucoup de risques pour les baigneurs, mais indiquent la présence potentielle d’autres germes pathogènes pouvant causer une gastro-entérite ou une infection au niveau des oreilles, des yeux ou des voies respiratoires», explique Anne Oppliger, spécialiste des risques biologiques à Unisanté, qui mentionne toutefois une maladie plus grave, la leptospirose, transmise par les urines des rongeurs ou du bétail.

«Nous avons notamment trouvé des composés azotés, phosphorés et carbonatés – ammonium, nitrites, nitrates, phosphates et matière organique carbonatée – dans des quantités qui dégradent les cours d’eau. Les algues prolifèrent, l’oxygène dans l’eau baisse, ouvrant sur un cycle qui appauvrit l’écosystème», explique Fereidoun Khajehnouri, responsable du Contrôle de l’eau. Les sources de ces pollutions restent encore à identifier clairement, mais il y a des hypothèses.

«Le problème principal, ce sont les eaux usées qui se déversent dans les rivières. C’est donc sur nos systèmes d’évacuation qu’il va falloir travailler», commente Fereidoun Khajehnouri. Il explique que dans bien des cas, de mauvais raccordements sur des parcelles privées font aboutir l’eau de nos toilettes dans les canalisations d’eaux claires. «Il faut souvent remonter tout le réseau pour identifier ces problèmes et demander aux propriétaires d’effectuer les réparations.»

Charge polluante jugée supportable

L’autre source de pollution provient du fait qu’un tiers du réseau d’évacuation de la ville reste unitaire, entraînant des déversements dans la nature. «En raison de l’importante dilution par l’eau pluviale, c’est une charge polluante qui est jugée supportable, relève toutefois Sébastien Apothéloz, chef du Service de l’eau de la Ville. Au niveau suisse, on estime que 2,5% d’eaux usées arrivent ainsi en milieu naturel.»

Mais les eaux contaminées qui fuitent ne sont pas les seules sources de pollution qui arrivent jusqu’au lac. «La qualité de l’eau à la sortie de la STEP de Vidy est également en cause», constate Fereidoun Khajehnouri. Il tempère toutefois, relevant d’abord que ces eaux sont libérées par une canalisation à plusieurs centaines de mètres de la rive. «On dénombre environ 100’000 substances issues de l’activité humaine, dont certaines peuvent se retrouver dans l’eau. Mais même avant traitement, leur concentration est de l’ordre du nanogramme par litre. Cela représente un carré de sucre dans le lac de Bret.»

Malgré cela, à Lausanne et dans le reste du canton, des centaines de millions sont investis pour retirer au moins 80% des micropolluants de notre eau au niveau des STEP. En région lausannoise, si l’eau du robinet est déclarée sans danger, l’usine de production d’eau potable de Saint-Sulpice va prochainement être reconstruite entièrement pour plus de 80 millions de francs, aussi pour mieux traquer les résidus chimiques. «Aucune étude ne montre qu’il y a un risque pour la santé humaine avec les concentrations de micropolluants que nous observons, relève Sébastien Apothéloz. Mais si nous voulons garder la confiance de la population, nous devons fournir une eau de qualité irréprochable.»

Gros investissements en cours Afficher plus Depuis 2016, la législation fédérale impose – à l’horizon 2040 – de doter les stations d’épuration d’un système de traitement permettant d’éliminer 80% des micropolluants dans l’eau. Dans le canton de Vaud, la mise en œuvre de cet objectif représente plus de 1,2 milliard d’investissements ces quinze prochaines années et vise en particulier à mettre à niveau 16 installations couvrant 90% de la population vaudoise. À l’heure actuelle, pour les 36 STEP faisant l’objet d’un suivi du canton, l’élimination des micropolluants urbains atteint 15,4%. La première et, pour l’instant, la seule STEP du canton à être dotée d’un nouveau système de traitement est celle de Penthaz depuis 2018, qui a vu passer ce taux de 18 à 90%. À la STEP de Vidy, une rénovation complète est en cours pour 350 millions de francs, et devrait s’achever en 2026.

