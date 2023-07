Exposition tout public – Dans les Alpes, «Ailyos» ne manque pas de ressources La 6e édition s’est installée entre le Chablais et le Pays-d’Enhaut et réunit une septantaine d’œuvres pour évoquer enjeux et fragilités actuels. Avant-goût avec quatre artistes. Florence Millioud

Un instant du quotidien, imaginé par Christel et Laura Lechner pour surprendre les visiteurs sur les rives du lac vers Rossinière. Ailyos

Une contraction peut parfois mener à l’art, ainsi «Ailyos, art et nature», pour Association touristique Aigle, Leysin, col des Mosses, vit sa 6e édition en pleine nature. Le territoire – et l’occasion de découvrir l’une des 80 pièces qui le composent – s’est même agrandi pour l’occasion, englobant désormais Rossinière, Château-d’Œx et Rougemont.

La soixantaine d’artistes invités a travaillé autour d’un thème donné, «Ressources», celles qui manquent, comme celles qui décuplent nos énergies. Leurs œuvres se rencontrent au gré des diverses opportunités de balade qu’offrent le Chablais, les Alpes vaudoises et le Pays-d’Enhaut. Avant-goût en quatre portraits.

Christel et Laura Lechner, mère et fille font la foule

Laura et Christel Lechner dans leur atelier à Witten, dans la région de la Ruhr, en Allemagne. Heike Moellers/Atelier Lechner

L’ordinaire n’est pas seulement une matière qui donne forme à la vie pour Christel, la mère, et Laura, la fille. Il est aussi cette richesse infinie, cette «Ressource» – pour répondre à la thématique d’«Ailyos 2023» – qui alimente un temps donné. Une respiration. Une inspiration. Et le reflet d’une beauté aussi simple qu’humble. Œuvrant ensemble dans leur atelier situé dans la région de la Ruhr, en Allemagne, les deux artistes ne cessent d’agrandir cette famille et de la recomposer, tout en lui confiant ce rôle de rendre «l’extraordinaire dans l’ordinaire. Nos gens ordinaires dépeignent l’existence, ils célèbrent la vie quotidienne et ajoutent leur énergie aux espaces publics. Souvent les gens s’en approchent, touchent et interagissent avec eux. À travers eux, nous rappelons aussi la beauté de chaque instant.»

Faites de béton et à la mesure humaine, leurs sculptures entretiennent un lien fort avec l’endroit où elles se trouvent. Cette relation est même «centrale» pour le duo. «Ces femmes qui font la lessive, dans un paysage à couper le souffle, jouent ici sur le contraste entre les routines quotidiennes et cette beauté. Et le «lavage» souligne l’importance de la pureté, tant pour la nature que pour l’homme. Nous nous sentons très proches du thème de l’exposition, l’idée de la ressource impliquant aussi bien les biens tangibles comme l’eau et moins tangibles comme la pureté. Ou encore ces trésors éphémères, souvent oubliés, comme la beauté d’un instant qui passe.»

Jean Hirtzel donne forme à sa richesse intérieure

Si une douzaine de figures en bois sont à voir à Château-d’Œx, Jean Hirtzel est également présent à Leysin avec cette pièce en pierre. Ailyos

Voyageur avec «un besoin d’errance», Jean Hirtzel l’a été de toutes les façons imaginables. Et même plus! Dans ses incessantes recherches artistiques, dans ses liens avec la matière, dans l’âme et dans la découverte et la rencontre avec l’autre. Les autres. L’artiste neuchâtelois venu s’établir aux Bains de l’Alliaz, dans les hauts de Blonay, le peintre exposé en 2002 au Musée Jenisch, à Vevey, le sculpteur (1936-1999) a laissé une richesse intérieure et un engagement dévorant habiter ses œuvres. Toutes portent en elles une mémoire venue d’ailleurs, une vitalité philosophale et l’énergie de l’expérience.

«Jean parlait de ses apparitions, de ses gardiens. Évidemment, c’est très lié au chamanisme.» Madeleine Hirtzel, veuve de l’artiste

Jean Hirtzel, qui, de son vivant, a participé à plusieurs expositions de sculptures contemporaines, dont Bex & Arts et Arts Môtiers, est représenté à «Ailyos 2023» dans un hommage qui compte une douzaine de pièces. Elles s’élèvent ou se fondent dans la nature des environs de Château-d’Œx avec une rare complicité, essaimant leurs pouvoirs le long de la Sarine, sur le parcours du Ramaclé.

«L’opportunité de montrer ces sculptures qui ont peu bougé, dans un contexte assez similaire à celui des Bains de l’Alliaz dans lequel elles ont été créées, est fantastique, s’enthousiasme Madeleine Hirtzel, veuve de l’artiste. Ce sont des pièces en bois, des figures totémiques, des «Gardiens», des «Apparitions» comme Jean les appelait. Il disait souvent qu’au milieu des arbres, des troncs, soudain l’un d’eux s’était métamorphosé. Évidemment, c’est très lié au chamanisme.»

Gleb Dusavitskiy saisit un nuage en vol

Gleb Dusavitskiy participe pour la deuxième fois à «Ailyos». Ici «Bouba», à voir dans les environs du Kuklos, à Leysin. Jean-Daniel Goumaz

La neige, le métal, le bronze, le bois, la pierre: aucune matière ne résiste à Gleb Dusavitskiy. Le Danois est même tombé dans le chaudron enfant, avec le naturel de ceux qui vivent auprès de parents artistes. «Très tôt j’ai fait de petites sculptures avec mes propres moyens, ce qui me paraissait tout à fait normal. En grandissant, j’ai continué et j’ai commencé à travailler le bois. La taille de mes sculptures est devenue de plus en plus imposante et, petit à petit, j’ai exploré d’autres matériaux. Ce qui m’intéresse dans cette diversité, c’est l’opportunité de réaliser des choses très variées. Pour moi, il est très important de ressentir une matière pour savoir celle qui s’impose pour traiter une idée ou une autre. Toutes livrent des impressions et des émotions très différentes.»

Gleb Dusavitskiy participe pour la deuxième fois à «Ailyos». DR

Souvent sur les routes pour prendre part à des expositions dans l’espace public (un peu moins depuis qu’il est papa), le trentenaire fait de l’art un voyage. Il participe pour la deuxième fois à «Ailyos» (l’année dernière, il montrait deux immenses ailes, également vues lors de la Biennale de Montreux 2021). Pour cette édition, il a lâché «Bouba» dans la nature, une silhouette sur quatre pattes qui ne rugit pas, bien au contraire. «C’est comme un nuage, les gens peuvent s’en approcher, monter à l’intérieur et se retrouver dans une atmosphère méditative. Je voulais faire quelque chose de grand, de calme, de gentil, tout en rondeur. Et des amis m’ont incité à aller sur une application capable de reproduire le son de ceci. Et de ces sonorités est venu le nom de cet étrange animal, Bouba.»

Cécile Raynal conquiert l’espace du portrait

«Saigneurs, mes cieux, mes yeux», un triptyque de la Française Cécile Raynal. Ailyos

Danseuse «dans un vrai rapport à l’espace», sculptrice «avec une pratique obsessionnelle du volume», Cécile Raynal adhère avec un vrai engagement à l’idée d’une exposition qui fait circuler les visiteurs entre différents lieux et qui les entraîne à la découverte de pratiques diverses. «C’est très beau», dit-elle depuis son atelier en Occitanie, dans la région de Toulouse. Enfin… atelier, il faut le dire vite! L’artiste en a plusieurs, dans une pratique nomade de son art.

«J’ai toujours fait des portraits mais je ne suis pas une dessinatrice.» Cécile Raynal, sculptrice

«J’ai toujours déplacé mon atelier, en mer, dans les prisons, dans les réserves d’un musée, dans des instituts spécialisés. J’ai toujours fait des portraits mais je ne suis pas une dessinatrice. Je pars en nomade, avec de l’argile. J’ai besoin d’espace, besoin d’avoir les mains dans la terre et je n’ai donc pas de modèles professionnels, mais des complices qui acceptent le rôle en ces lieux.»

L’artiste, engagée – «comment ne pas l’être dans le monde d’aujourd’hui?» –, ajoute qu’elle «croit encore en l’être humain». Au château, ses trois «Saigneurs, mes cieux» assument les fautes d’orthographe et consonances bien trouvées, pour évoquer la cohabitation de sentiments contrastés. «Il y a de l’admiration, du désir et de la crainte dans ce trio qui va du plus viril au plus féminin. Le voir dans un château, lieu de violence comme de beauté, fait également sens.»

Florence Millioud a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.