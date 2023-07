Cisjordanie occupée – Dans les colonies israéliennes, la promotion du tourisme est en plein essor Ateliers artistiques, dégustations de vin, chemins de randonnée, tours en quad ou encore chambres d’hôte: les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée tirent profit du tourisme en toute illégalité au regard du droit international. Alice Froussard - envoyée spéciale à Kida (Cisjordanie occupée)

La colonie israélienne de Psagot avec vue sur la ville palestinienne de Ramallah, le 19 novembre 2019. Les offres de chambres d’hôte y sont pléthore sur les sites de locations. AFP/EMMANUEL DUNAND

Du haut de Kida, l’atmosphère est paisible, la vue imprenable. Vers le sud, elle porte sur une étendue de vignes et d’oliviers. À l’est, on aperçoit la vallée du Jourdain et la végétation luxuriante qui s’y adosse. Situé au cœur de la Terre sainte, ce petit village à 800 mètres d’altitude pourrait être le lieu idéal pour les touristes en quête de nouvelles sensations, et Maanit Rabinovitch l’a bien compris.