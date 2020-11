Vivre avec le Covid – Dans les EMS, le quotidien contrarié et la résilience des aînés La pandémie a bouleversé la vie et les rapports humains dans ces établissements où l’éthique et le droit s’efforcent de cohabiter. Romaric Haddou

À l’EMS Fondation Clémence, dans le quartier lausannois de Prélaz, la responsable animation Odile Mottaz insiste sur la nécessité de préserver les liens avec les résidents, malgré les précautions sanitaires et l’impossibilité d’organiser des activités en groupe. Ici lors d’une brève sortie dans le jardin de l’institution avec Gisèle Randin. Odile Meylan

Devant l’EMS lausannois Fondation Clémence, quelques résidents savourent les rayons de soleil qu’offre ce vendredi 13 novembre. Tous les pensionnaires de l’institution ne le peuvent pas puisque trois étages sur six sont confinés à cause de résidents Covid. «La deuxième vague est moins violente et les équipes plus sereines mais c’est quand même toute une vie qui change», démarre Anne-Françoise Pahud, responsable infirmière. Comme dans tous les établissements, les masques sont partout, les activités ont été remaniées et les visites strictement réglementées voire interdites pour les confinés. «Nous travaillons avec la voix, le regard, le toucher mais tout a été camouflé. Il faut donc repenser tout ce travail de soutien, ajoute son collègue Jean-Charles Foucart. Notre crainte majeure c’est le désastre affectif, quand vous êtes coupé de votre famille au quotidien voire au moment du décès. Heureusement, celles-ci ont toujours pu accompagner leur proche en fin de vie.»