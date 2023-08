Développement durable – Dans les énergies vertes, la période est aux projets géants Aux quatre coins de la planète, dans le solaire, l’éolien, l’hydrogène, des projets colossaux sortent de terre. Et la cadence ne cesse de s’accélérer. Olivier Wurlod

Presque aussi haute que la tour Eiffel, MySE 18.X-28X pourra produire 80 gigawattheures par année. MINGYANG SMART ENERGY

MySE 18.X-28X! Derrière ce nom proche de ceux donnés aux robots dans «Star Wars» se cache la plus grande éolienne offshore au monde. Avec des pales longues de 140 mètres, l’engin géant construit en Chine balayera une surface de plus de 66’000 mètres carrés. Pour avoir une idée plus claire de sa taille, citons la tour Eiffel ou l’Empire State Building à New York, deux monuments à peine plus hauts que l’éolienne chinoise.