Plateforme 10 à Lausanne – Dans les musées, ils ont sué pour rendre le rêve réel Un nouveau territoire s’ouvre pour les centaines d’employés des musées, réunis dans le quartier des arts. Six d’entre eux racontent leur job. Gérald Cordonier Boris Senff Florence Millioud Henriques

Plateforme 10, c’est un enchaînement de chantiers depuis 2016. D’abord, celui du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) qui a fait surgir, en trois ans à peine, le bâtiment signé par le bureau barcelonais Barozzi Veiga. Quand on l’inaugurait, en 2019, les ouvriers s’activaient déjà du côté du second gros chantier, celui imaginé par les Portugais du bureau d’architecture Aires Mateus afin d’offrir un nouvel écrin au mudac et à Photo Élysée.