Plan canicule à Plateforme 10 – Dans les musées, le thermomètre ne dépassera pas les 21° Ce week-end, des milliers de visiteurs sont attendus aux portes ouvertes du quartier des arts lausannois. Les organisateurs se démènent pour garantir la fraîcheur. Gérald Cordonier

Lausanne, le10 juin 2022. Plateforme 10. La place devant le MCBA, Le Mudac et l’Élysée. Passants, skaters, vélos, cyclistes… (Odile Meylan/24heures) 24heures/Odile Meylan

Et si on allait au musée plutôt qu’au lac? Pas seulement pour se stimuler l’esprit mais aussi pour s’offrir un bol… d’air frais. Samedi et dimanche, Plateforme 10 ouvre grand ses portes pour l’inauguration publique du quartier des arts. Des milliers de visiteurs iront à la découverte du nouveau bâtiment du Mudac et de Photo Élysée. Avec, au programme, une foule d’animations, de concerts, de spectacles et, surtout, les trois expositions événementielles – «Train Zug Treno Tren» – que les deux institutions ont imaginées avec leur grand frère, le Musée cantonal des beaux-arts.