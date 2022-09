Le futur des prisons – Dans les prisons romandes de demain, les fenêtres seront cruciales La Suisse romande a de nouveaux projets de prisons pour près d’un milliard de francs. Leur architecture révèle une nouvelle conception de la détention, axée sur l’empathie et la réinsertion. Marie Parvex

Future cellule de l’établissement pénitentiaire des Grands Marais à Orbe, VD (image de synthèse). DR

La Suisse romande est en train de rénover et de bâtir des prisons, pour près d’un milliard de francs si l’on considère l’ensemble des projets valaisans, vaudois et genevois. Le Valais construit un nouveau bâtiment à Crêtelongue, près de Sierre. Vaud démarrera la construction de l’établissement pénitentiaire des Grands Marais, à Orbe, l’an prochain. Tandis que Genève annonçait cet été le lancement d’un nouveau grand projet pour, notamment, remplacer Champ-Dollon, prison vétuste et surpeuplée, bâtie dans les années 70. Les nouveaux projets déjà en cours de réalisation frappent par leur architecture axée sur la réinsertion.