Lutte contre l’insécurité – Dans les rues de Payerne aussi, le harcèlement sera combattu Le phénomène ne touche pas que les grands centres urbains. Suite à une motion, la Commune devra plancher sur des solutions. Sébastien Galliker

Si la problématique a diminué avec la pandémie, le harcèlement de rue est aussi bien présent à Payerne. Léa Bucher souhaite que la Cité s’attaque au phénomène. JEAN-PAUL GUINNARD

Membre du Parti des socialistes et indépendants payernois (PSIP), Léa Bucher voit au moins une bonne nouvelle dans la pandémie actuelle: depuis la fermeture des bars et terrasses des rues de Lausanne ou de la Gare, elle n’a plus à subir de harcèlement de rue lorsqu’elle déambule en ville. Si la problématique est déjà bien connue des grandes villes, les bourgs de campagne ne sont pas non plus épargnés. «Cela peut être des sifflements insistants à travers la rue jusqu’à ce que la personne se retourne ou réagisse, mais aussi des phrases du type «T’es bonne» ou «Sale p…», relate la conseillère communale et présidente du Conseil des jeunes de la Broye. Jeudi, elle a déposé une motion pour que la Cité s’attaque au phénomène.