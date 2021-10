Grands prédateurs – Dans les urnes, le Valais va crier au loup Le 28 novembre, le Vieux-Pays se prononcera sur une initiative visant à faciliter l’abattage des grands prédateurs. Problème? C’est Berne qui décide. Julien Wicky

Quelque 110 individus et 12 meutes sont désormais recensés en Suisse. Pour le Valais, c’est beaucoup trop. © A.Rouèche LMD

Il faut le dire d’emblée, c’est une votation qui laisse peu de place au suspense. Le 28 novembre, Valaisannes et Valaisans se prononceront sur une initiative populaire cantonale intitulée «Pour un canton du Valais sans grands prédateurs». Par prédateurs, on entend ici les ours, les lynx, les chacals dorés et, évidemment, les loups. Et dans un coin de pays où la loi sur la chasse – refusée à 51% par les Suisses et qui prévoyait justement de faciliter les tirs de Canis lupus – avait été plébiscitée à 68%, on s’attend à un score canon.

Même du côté des opposants, on ne fait guère de mystère sur l’issue du vote. «Le but est surtout pédagogique, on espère pouvoir amener quelques éléments rationnels et autres arguments réels sur un débat qui est totalement émotionnel. Tout ça relève de la gesticulation politique, l’économie valaisanne n’est pas en péril à cause du loup. Par ailleurs, ce texte n’aura aucune utilité», souligne Willy Geiger, président de Pro Natura Valais. La population d’Uri a d’ailleurs validé un texte similaire en 2019, sans plus de conséquence.