Lavaux insolite – Dans les vignes, les patous veillent sur les moutons Venus de leur alpage à La Forclaz, des chiens de montagne des Pyrénées protègent un troupeau à Saint-Saphorin, où le loup rôde parfois. Claude Beda

Les vignes de Lavaux, un sacré dépaysement pour un chien de montagne des Pyrénées tout droit descendu des monts enneigés. FLORIAN CELLA

À les voir se dorer nonchalamment au soleil, on peine à croire que les deux patous puissent montrer méchamment les crocs. Ces chiens de montagnes des Pyrénées constituent toutefois la parade naturelle contre les grands prédateurs. Car Lavaux est un lieu de passage du loup entre le Jura et les Alpes. On l’a vu récemment à Chexbres et à Attalens (FR). «J’ai aussi fait venir ces chiens de troupeau pour leur bien-être plutôt qu’ils ne se morfondent trop dans leur écurie à La Forclaz», explique Gérald Vallélian, vigneron au Domaine des Faverges et syndic de Saint-Saphorin.