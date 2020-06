Revitalisation de cours d’eau – Dans l’incertitude, la Petite-Glâne passe son examen Le projet d’élargissement de la rivière pour 18 millions de francs est à l’enquête publique. Mais toutes les inconnues ne sont pas encore levées, notamment à Missy. Sébastien Galliker

D’un tracé rectiligne et monotone, la Petite-Glâne, ici à la hauteur de Villars-le-Grand avec le Vully en arrière-plan, devrait mieux serpenter dans la plaine broyarde à l’avenir. Jean-Paul Guinnard

Diminuer le risque de crues en agrandissant l’espace réservé aux eaux, briser l’aspect rectiligne du cours d’eau et renforcer le développement de la faune et de la flore. Sur le papier, les objectifs de la revitalisation de la Petite-Glâne sont réjouissants. À l’étude depuis des années et devisé à 18 millions de francs, le dossier est à l’enquête publique jusqu’au 29 juin, sur un tracé de 7 km traversant les communes de Vully-les-Lacs (VD), de Saint-Aubin (FR), de Missy (VD) et de Vallon (FR). Mais, sur le terrain, le dossier implique un impact sur plus de 11 hectares de terres cultivables, ce qui ne réjouit pas tout le monde.

«Si tout le processus ne devait pas fonctionner, nous sommes contraints de nous opposer à l’enquête pour assurer nos arrières» Thomas Quillet, agriculteur à Missy

Alors que l’essentiel des terrains est en mains publiques ou que des accords ont déjà été trouvés pour les autres, plusieurs agriculteurs et propriétaires fonciers de Missy regrettaient de ne pas avoir été informés, il y a trois mois, à la présentation du dossier. Depuis, les choses ont changé, mais n’empêcheront pas les oppositions. «Le projet d’échanges de terrains présenté par la Commune est correct, mais les conventions ne sont pas encore signées et ces transactions devront ensuite être avalisées par le Conseil général. Si tout le processus ne devait pas fonctionner, nous sommes contraints de nous opposer à l’enquête pour assurer nos arrières», explique Thomas Quillet.

Lever les oppositions après

Du côté des autorités communales, on est conscient de la problématique. Missy aurait bien voulu retarder la procédure d’enquête, jusqu’à ce que le dossier soit ficelé. Mais si chaque Commune a mis son dossier à l’enquête, le projet est global, avec un début de chantier prévu du côté de l’embouchure de la Petite-Glâne dans la Broye, à Salavaux. Et le temps presse, notamment pour des questions financières. «On s’attend à des oppositions, mais on espère pouvoir les lever quand la Commune aura validé toutes les opérations en cours», résume Nicolas Bolli, ingénieur en charge du projet.