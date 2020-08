Selon, Alex McLin, la violence entre entraîneurs et athlètes est sous-considérée, une vérité que l’on ne veut pas voir.

Selon, Alex McLin, la violence entre entraîneurs et athlètes est sous-considérée, une vérité que l’on ne veut pas voir.

Avec la succession des révélations d’abus, êtes-vous devenu l’homme le plus important de la gymnastique?

Évidemment, non! Même si la gymnastique fait face actuellement à une vague de témoignages d’athlètes ayant vécu des maltraitances, la Fondation d’éthique que je dirige n’est pas encore suffisamment connue. Elle a été conçue par la fédération internationale comme une instance indépendante où peuvent être rapportés des violations des règles et abus de toutes sortes et a vu le jour en janvier 2019. Sa mission est, entre autres, d’offrir des mécanismes pour protéger l’intégrité des athlètes. La structure doit encore améliorer sa notoriété. Mais de toute manière, l’essentiel n’est pas là.