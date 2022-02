La recette du succès – Dans sa bulle, Lara Gut-Behrami est libérée pour gagner

Aux Jeux olympiques de Pékin, tous les athlètes de la délégation suisse se présentent devant l’écran pour des conférences en ligne organisées par Swiss Olympic en amont des compétitions. Pas Lara Gut-Behrami. Comme un air de déjà-vu, le schéma des Mondiaux de Cortina s’est répété, avec un simple message vocal à destination des journalistes afin de répondre (plus ou moins) aux questions envoyées par écrit.

Dans les Dolomites, la Fédération suisse avait prétexté un changement de dernière minute dans le programme de l’athlète. En Chine, la stratégie de communication est complètement assumée. «C’est Lara, c’est vrai qu’elle a un statut spécial et qu’il faut toujours trouver une balance avec elle. Mais c’est sa manière de procéder lors des grands événements, donc elle a tout mon soutien, affirme Beat Tschuor, chef des entraîneurs des Suissesses. Elle a besoin de temps et de tranquillité, et je ne lui mets aucune pression pour qu’elle soit davantage présente médiatiquement. Je trouve qu’elle gère la situation de manière très professionnelle: elle ne se laisse pas distraire et reste concentrée sur ses objectifs. Sa recette est la bonne vu qu’elle mène au succès!»