Politique muséale – «Dans un sens, c’est être féministe, oui» Les expositions autour des artistes femmes se multiplient en Suisse, le Kunstmuseum de Bâle fait partie de ceux qui montrent l’exemple. Interview avec Anita Haldemann, directrice adjointe. Florence Millioud Henriques

Début 2021, le Kunstmuseum de Bâle accrochait Sophie Taeuber-Arp dans toute sa diversité d’artiste, d’architecte, de designer et de femme de théâtre. Julian Salinas

Berceau de Miriam Cahn, une desartistes contemporaines suisses les plus en vue sur la scène internationale et dernière demeure de Meret Oppenheim, autre figure emblématique de l’art au féminin, Bâle leur fait honneur en bon élève de la cause féminine parmi les grands musées du pays. Et cette année le Kunstmuseum s’est même physiquement entouré pendant quelques mois de portraits ou d’autoportraits de femmes artis­tes imprimés sur des bâches. La façon de célébrer les 50 ans du suffrage féminin d’une institution qui compte aussi une femme dans sa gouvernance: Anita Haldemann, directrice adjointe.

Miriam Cahn dans la collection du Kusntmuseum de Bâle. Martin P. Bühler

L’année a commencé par la grande exposition Sophie Taeuber-Arp, suivie de celle de Kara Walker: un nouveau rythme, un rééquilibrage? Nous avons toujours montré le travail des femmes, mais il est vrai que, depuis l’arrivée à la direction de Josef Helstein, la dynamique s’est encore accélérée. Non seulement en accroissant le nombre d’expositions, mais aussi en travaillant sur un propos qui a du sens: il ne s’agit pas uniquement d’accrocher des artistes femmes! Ainsi, pour montrer Louise Bourgeois l’année prochaine, nous avons enrôlé l’artiste conceptuelle Jenny Holzer comme curatrice. Alors que, dans le cadre d’une affiche interrogeant le rôle et la place des musées, nous avons demandé à Ruth Buchanan de porter un regard d’artiste femme sur notre collection, sur notre politique d’acquisition.

Une oeuvre de Kara Walker, pastel (221,9 x 182,9 cm) dans l’exposition bâloise cette année au Kunstmuseum de Bâle. Jason Wyche

Et quelle est la réponse du public, curieux, avide d’en avoir plus? Il semble heureux! L’important n’étant pas d’aligner des noms pour la bonne conscience, mais de travailler sur l’opportunité de ces expositions. Quand nous montrons Sophie Taeuber-Arp ou Kara Walker, il ne s’agit pas d’exhiber un nom de femme artiste, mais d’éclairer le rôle qu’elle a joué. La première ayant développé et ouvert des chemins vers l’abstraction différents de ceux de ses pairs masculins, la deuxième évoluant comme femme, artiste, Noire américaine dans ce double contexte féministe et Black Lives Matter.

Exposer des femmes, est-ce aussi prendre un parti pris féministe? Dans un sens, oui, je crois. Sachant aussi qu’un musée reflète une pluralité de regards et que celui des femmes enrichit la perspective sur l’art dans le sens où ces dernières thématisent d’autres sujets, notamment sur la condition de la femme, le fait d’être mère ou pas… Des sujets qui regardent aussi les hommes.

Les deux bâtiments principaux du Kunstmuseum de Bâle avec le Neubau au fond. Kunstmuseum Basel, Julian Salinas

Et qu’en est-il des collections, corrigez-vous également le déséquilibre? Absolument! D’un côté, nous cherchons à augmenter les fonds que nous possédons déjà, comme celui de Leiko Ikemura dont ma prédécesseure au département Dessins et œuvres imprimées avait acquis 150 pièces au début des années 1980, alors qu’elle était au début de sa carrière. Ce qui nous a permis de faire une rétrospective il y a deux ans tout en démontrant que nous avons des artistes importantes dans nos collections. Mais nous devons encore augmenter le nombre d’artistes femmes et nous achetons des pièces de Kara Walker, de Sari Dienes ou encore de Shirley Shaffe, une amie de Sam Francis qui est accrochée à côté de lui dans le Neubau. En revanche on ne peut pas s’offrir des Berthe Morisot ou Mary Cassatt…

