Voyage initiatique – Danser avec ses peurs «C’est dans ma tête» d’Alexandra Gentile fait joyeusement spectacle de nos effrois avec quelques modules de gymnastique, des éclats vidéo et quatre artistes drôlement agiles. Corinne Jaquiéry

Autrice du texte de «C’est dans la tête», Alexandra Gentile (au centre en rouge) est également sur scène. Sophie Le Meillour

«J’ai les mains moites, le ventre qui gargouille et la gorge qui se sert.» Cette petite litanie pourrait être le refrain d’une chanson sur la peur ou les mots que s’échangent des enfants dans une cour de récré pour expliquer ce qu’il se passe quand la peur les étreint. Un doux babil recueilli auprès de petits entre 6 et 12 ans et diffusé dans l’ombre de la scène juste avant le début de «C’est dans ma tête», samedi dernier à l’Échandole d’Yverdon. De quoi rappeler que tout le monde, du plus petit au plus grand, peut être confronté à la peur dans une époque anxiogène pour beaucoup.

Jouée devant un public de tous âges – adultes éclatant régulièrement de rire, enfants ponctuant de «oh» et de «ah» ses différentes étapes – cette aventure tridimensionnelle, parfois même quadridimensionnelle, est un voyage initiatique au cœur de nos peurs, c’est-à-dire dans l’amygdale située au centre de notre cerveau.

Décors éphémères

L’histoire, c’est celle de Frédérique, 8 ans, prisonnière de craintes diverses, qui décide d’aller à leur rencontre pour les apprivoiser. Interprétée par Alexandra Gentile, également autrice du texte, la petite fille vêtue d’écarlate pourrait être une héritière d’un Petit Chaperon rouge osant affronter le loup. Entourée de Laurent Baier, Gabriel Obergfell et Pauline Raineri, l’héroïne va s’enfoncer dans les profondeurs des émotions, illustrées avec la technique du «mapping» pour créer des décors éphémères.

«C’est dans ma tête» est un de ces spectacles merveilleux qui, en donnant des clés pour mieux comprendre les mécanismes de la peur, permet de se réconcilier avec soi-même.»

Comme dans un rêve, le décor évolue et change en un instant, faisant surgir de drôles de personnages aux frontières de l’onirisme. Alliées à la mise en scène émaillée de poésie, de douceur et d’humour de Julie Burnier, les artistes Sophie Le Meillour («mapping») et Wendy Tokuoka (scénographie) ont créé un dispositif scénique aussi ludique que coloré, dans lequel évolue un quatuor de comédiennes et comédiens débridés.

Les décors évoluent et changent très rapidement dans «C’est dans ma tête». Sophie Le Meillour

Tissant corps et mots dans une sorte de langage magique qui parle autant au cerveau qu’au cœur, «C’est dans ma tête» est un de ces spectacles merveilleux qui, en donnant des clés pour mieux comprendre les mécanismes de la peur, permet de se réconcilier avec soi-même.

