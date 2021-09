Sortie littéraire – Dante renaît grâce à ses traducteurs L’auteur de «La Divine Comédie» est mort il y a sept cents ans. Parmi les nouvelles traductions de cette œuvre immense, celle d’une petite maison d’édition romande: La Dogana. Michel Audetat

De Botticelli à Gustave Doré, l’œuvre de Dante a inspiré les peintres. Ici, «Dante et Virgile aux enfers», d’Eugène Delacroix, en 1822. Alamy Stock Photo

En Italie, Dante Alighieri (1265-1321) donne son nom à une rue ou à une place dans au moins une commune sur deux. Consacré «écrivain national» à l’époque du Risorgimento (seconde moitié du XIXe siècle), l’auteur de «La Divine Comédie» passe pour être le père de la langue italienne et l’annonciateur de la nation nouvelle qui a vu le jour avec Cavour, Mazzini et Garibaldi. Comme les Irlandais, qui fêtent leur Bloomsday le 24 juin, le jour où se déroule l’«Ulysse» de Joyce, les Italiens ont désormais leur Dantedi (jour de Dante) le 25 mars, le jour où aurait débuté le voyage de «La Divine Comédie» à travers l’enfer, le purgatoire et le paradis. Mais c’est aussi la disparition de son auteur qu’on commémore cette année. Dante est mort de la malaria, à Ravenne, dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321.