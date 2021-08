People – Daphné Patakia, actrice sans frontières Amante de Virginie Efira dans le sulfureux «Benedetta», actuellement en salles, la comédienne gréco-belge promet d’enflammer le cinéma partout où elle décide de poser le pied. Christophe Pinol

Jeu Elle déteste se voir à l’écran: «Être confrontée à toutes ses erreurs, je trouve ça terrible, limite insupportable. J’en ai des nausées.» Thomas Laisné/Getty Images

À elle seule, elle incarne une sorte d’idéal de l’actrice européenne. D’origine grecque, Daphné Patakia a grandi à Bruxelles et vit maintenant à Paris. Elle vient surtout de faire sensation au Festival de Cannes dans le film «Benedetta», en formant auprès de Virginie Efira le couple le plus sulfureux de la manifestation. Actuellement en salle, le film signé Paul Verhoeven raconte la passion dévorante qui unit deux nonnes dans un couvent italien du XVIIe siècle: Benedetta (Virginie Efira), qui serait capable de réaliser des miracles, et Bartolomea (notre Daphné Patakia), celle qui va susciter chez la première des pulsions inavouées…