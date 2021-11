Ski de fond – Dario Cologna arrêtera au terme de la saison Le quadruple champion olympique, âgé de 35 ans, mettra un terme à sa carrière au printemps prochain. Sport-Center/comm.

Dario Cologna (ici aux Mondiaux de Seefeld en 2019) a décidé de mettre un terme à sa carrière. AFP

La saison 2021/22 sera la dernière pour le quadruple champion olympique Dario Cologna. Le fondeur de 35 ans a pris sa décision, mais il souligne toutefois qu’il cultive de grandes ambitions pour l’hiver à venir.

«J’ai pris la décision de tourner la page du sport de compétition au terme de cette saison», a déclaré Dario Cologna. Les Jeux olympiques à Pékin seront l’ultime grand rendez-vous du Grison, qui explique avoir choisi très consciemment le moment de son annonce. «Je souhaitais communiquer ma décision avant le début de la saison, afin d’avoir l’esprit libre et de pouvoir me concentrer à 100% sur mes objectifs sportifs. Il s’agit de mes quatrièmes Jeux olympiques et j’entends tout donner encore une fois.»

Le coup d’envoi de la saison de Coupe du monde de ski de fond sera donné les 27 et 28 novembre à Ruka, en Finlande. Ce qui, pour Cologna, signifiera le début de la fin…

